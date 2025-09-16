Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! Mare pelerinaj hasidic într-un oraș ucrainean

Un pelerinaj religios care are loc în fiecare an în orașul ucrainean Uman va aduce mii de credincioși la Iași, de unde vor pleca cu autocarele în țara vecină. Săptămâna viitoare se vor întoarce la Iași ca să ia avionul înapoi spre Israel.

Mii de evrei hasidici vor tranzita în zilele următoare Aeroportul Iași, în pelerinajul pe care îl fac în Ucraina pentru celebrarea Anului Nou Evreiesc. Deși țara vecină este în război de trei ani și jumătate, riscurile acestei călătorii nu reprezintă un obstacol pentru credința celor care fac în fiecare an pelerinajul până în orașul Uman (locația orașului, AICI).

Sărbătoarea Anului Nou Evreiesc va începe pe 22 septembrie și va dura două zile. În această perioadă, adepții mișcării hasidice merg la Uman ca să se roage la mormântul fondatorului, rabinul Nachman (1772-1810).

Orașul Uman, situat la cca 400 km de Iași, a suferit bombardamente de la invazia rușilor în Ucraina, atacuri soldate cu mai multe victime și distrugeri.

Anul trecut, aerogara ieșeană era în plină amenajare după finalizarea terminalului T4, iar fluxul pelerinilor a fost preluat de Aeroportul Bacău. Anul acesta, 15 avioane sunt așteptate să sosească la Iași în săptămâna în curs și 24 să decoleze spre Tel Aviv începând cu 25 septembrie. Sfârșitul săptămânii viitoare se anunță așadar unul aglomerat, motiv pentru care cei de la Aeroportul Iași au câteva recomandări pentru pasageri.

„Dacă ora zborului dumneavoastră de pe Aeroportul Iași se suprapune cu programul acestor zboruri, vă recomandăm să vă prezentați la aeroport cu 3 ore înainte de decolare, pentru a evita eventuale întârzieri cauzate de aglomerație, în special la punctele de control securitate. Va fi creat un culoar special pentru pelerini, iar pentru gestionarea eficientă a fluxurilor vor fi mobilizate echipe de polițiști și jandarmi în incinta aeroportului”, se arată în mesajul celor de la aerogara ieșeană. Programul de zbor al Aeroportului Iași va fi actualizat zilele acestea cu zborurile din perioada 25-29 septembrie.

