Atenţiune, atenţiune! Ta-ra-ram, ta-ra-ram: iaca noua împărţeală a dregătoriilor moldave!

Cică pe data de 10 ianuar, undeva într-o locaţie ultrasecretă, s-ar fi întâlnit la negocieri următoarele personagii importante din PNL şi PSD: Flutur bocovineanul (carele se pare că l-a reprezentat şi pe liberalul Tătaru vasluianul), Arsene “Ciorăpel” nemţeanul (PSD), carele cică l-a adus cu el şi pe protejatul de la Iaşi nea Măricel, şi ultima pe listă, cu voia dumneavoastră, madam Doiniţa Fedorovici de la Bâtâşăni, şefă de partidoi şi de cejău acolo în târg.

Aşadar, nici urmă de liberal ieşean pe-acolo, gen Muraru sau Alexe, care se pare că nici nu ştiu de întâlnire şi de ce s-a discutat, că nu le-a spus nimeni. Dar, nu-i nimic: află de aicea. Şi zice-se că s-ar fi negociat la sânge totul, iar în final s-a stabilit cam aşa:

* Finansurile regionale, la madam Doiniţa pentru om de-al ei (nu ăla de care s-a vehiculat, ci altul, momentan secret);

* Vama regională, la Vaslui;

* Şuşălile naţionale, sediul tot la Iaşi, merg derect la “Ciorăpel” de la Neamţ;

* Ficusul angelic de la Fondurile Evropeneşti din Copou tre’ să-şi facă rapid bagajul, căci s-a pus pe naşpa cu noul menistru pesedist Chesnoiu, fost băiat cu ochi albaştri, orientat, care nici nu mai vrea să audă de el, şi care va aduce om nou acolo;

* Bosul anului de la Fiscul ieşean tre’ să-şi facă şi el bagajul, că vine botoşăneanul. Dar el cică negociază puternic cu Vasluiul, ca să fie pus şef la Vama regională pe filiera asta, sperând că acolo nu este om.

Acestea fiind spuse, am încălecat pe-o şa, apoi am potcovit puricele cu 99 de oca de fier şi l-am aruncat până-n ‘naltul ceriului, unde cică zboară şi astăzi. Asta, aşa, doar-doar s-o vedea ocalele şi de la sediul galben din Podu Roş...

S-a întors roata la useriştii ieşeni: Cozet e acum cea exilata

Rezbel mare la filiala userist-plusistă din târg, dus în special într-o gherilă urbană de grupuri de whatsapp, după ce zilele trecute oamenii dipotatei Cozet, în frunte cu şeful filialei, dar prin fratele geamăn de la ţară, au eliminat din grupul principal de dezbateri mai mulţi incomozi, printre care pe dipotatul Havârneanu şi pe senatorul Bodea.

Ei bine, mai nou, zona „plus” a filialei, alături de alţi exilaţi, în frunte cu dipotata Berescu, acum aflată în graţiile noului şef naţional Cioloş, cică a preluat controlul grupului şi a început să adauge exilaţii. Dar, surpriză: acuma ghici cine lipseşte din grup? Da, aţi ghicit: taman madam Cozet. Mno, o fi joacă de copii, sau e aia cu cine sapă groapaaa...?

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.