Ați auzit de Vânătoarea de Balene de la Iași? Proiectele Ligii Studenţilor de la Geografie şi Geologie (LSGG)

Voluntariatul poate contribui semnificativ la dezvoltarea abilităților profesionale prin oferirea oportunităților de învățare și practicare a unor competențe valoroase. Una dintre cele mai importante abilități dezvoltate prin voluntariat este capacitatea de a lucra în echipă. Colaborarea cu ceilalți voluntari pentru a atinge un scop comun necesită comunicare eficientă, încredere reciprocă, flexibilitate și capacitatea de a rezolva probleme împreună. Aceste abilități sunt esențiale nu doar în activitățile de voluntariat, ci și în mediul profesional și în viața de zi cu zi.

Astfel de voluntariat fac și studenții din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) la diverse asociații ale facultăților. Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie (LSGG) Iaşi este o asociaţie studenţească non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, ce are ca scop susţinerea şi promovarea intereselor socio-profesionale ale studenţilor din Facultatea de Geografie şi Geologie Iaşi, sprijinirea activităţii de modernizare a învăţământului geografic ieşean, precum şi consolidarea relaţiilor cu mediile universitare şi de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate. Asociația are 150 de membri împărțiți pe cinci departamente: Educațional, Public Relations, Fundraising, Proiecte și Administrativ.

Asociația LSGG a împlinit pe data de 17 mai 19 ani de activitate. Dacă la nivel naţional este una dintre cele mai puternice organizaţii din USR (Uniunea Studenţilor din România), din octombrie 2008 LSGG face parte şi din European Geography Association for students and young geographers (Egea). LSGG au diverse proiecte în care se implică toți studenții UAIC, cum ar fi „Vânătoarea de balene”, un proiect ce promovează reciclarea și menținerea unor condiții bune ale mediului în comunitate, proiectul caritabil de Crăciun, „Un student, o jucărie, un copil fericit”, Concursul Național de Geografie „GEOmondIS” și chiar Zilele Studentului Geograf și Geolog, proiect aniversar ce se desfășoară în jurul zilei asociației. „Evenimentele pe care le organizăm și promovăm sunt diverse și pentru toată lumea. De la Mentorat – <<Bun venit la UAIC>>, Balul Bobocilor GEO-GEO, L.S.G.G. te pregătește de sesiune până la Concursul <<GEOmondIS>> sau proiectul nostru caritabil și de suflet al Asociației, <<Un student, o jucărie, un copil fericit>>. Momentan ne pregătim calendarul de activități pentru noul an și vor urma activități de vara la care L.S.G.G. o să participe, cum ar fi Summer Camp și G-Fest (proiect al Casei de Cultură a Studenților)”, a declarat Anamaria-Gabriela Hamza, director departament PR.

„Această asociație este mai mult decât niște voluntari conduși de un consiliu, este cu adevărat o familie. Toate activitățile pe care le facem au ca scop să ne distrăm și să ajutăm oamenii, pentru că ce reprezintă cu adevărat această asociație sunt OAMENII. Înainte de a ajuta pe altcineva prin proiectele caritabile, noi îi ajutăm pe voluntarii noștri să se dezvolte, să învețe și să se regăsească. Personal, în aproape un an de când activez în LSGG, m-am dezvoltat foarte mult, și mi-am descoperit calități pe care nu știam că le pot avea. Alăturarea acestei familii nu îți poate aduce decât beneficii și amintiri frumoase”, a declarat Bianca-Nicoleta Porumboiu, vice-președinte Externe.

Ridicarea standardelor cultural-educative în mediul studenţesc, promovarea spiritului civic în rândul tineretului, precum şi facilitarea schimburilor internaţionale de oameni, cunoştinţe şi informaţii sunt așadar direcţii de dezvoltare ale organizaţiei. „Mereu mi-a plăcut să afirm că L.S.G.G. te învață să-ți trăiești studenția frumos și asta pentru că aceasta te face sa-ți mărești zona de confort, să devii mai responsabil și mai ancorat în realitate și mai motivat! În plus, prin intermediul acestei inedite asociații ai ocazia sa trăiești experiențe unice și să realizezi că studenția chiar e faină!”, a declarat Anamaria-Gabriela Hamza.

L.S.G.G. este protagonista multor activități în cadrul festivalurilor studenţeşti şi nu numai, dintre care s-au remarcat: ecologizări: colectarea peturilor din cămine, ecologizare în Munţii Ceahlău, „Vreau o țară ca afară”- Rezervația Repedea; excursii (Bârnova, Călimani, Rarău, Hășmaș, Ceahlău, Ciucaș, Retezat); traininguri de scriere proiecte, team building & teamwork, training of trainers, planning time, sesiune fără stres; dezbateri ştiinţifice: „Încălzirea Globală – dublul sens al provocării”, „Roşia Montană – New El Dorado” etc; dezbateri academice: „Probleme de ieri. Soluții pentru mâine!”, „Studenții întreabă, decanul răspunde” și multe altele.

