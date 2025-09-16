Atletism: Legendara Faith Kipyegon a câştigat un al patrulea titlu mondial la 1.500 metri

Cu numeroase recorduri şi titluri câştigate, sportiva kenyană Faith Kipyegon, în vârstă de 31 de ani, continuă să scrie istorie în proba de semimaraton şi să inspire mamele sportive, după ce, marţi, a câştigat la Tokyo al patrulea titlu mondial la 1.500 m, scrie news.ro.

Cu cinci titluri mondiale (dintre care unul la 5.000 m), trei titluri olimpice şi cinci recorduri mondiale doborâte în doar doi ani, kenyanca domneşte asupra probelor de semimaraton ca nimeni altcineva, indiferent de sex.

În Japonia, ea va încerca să câştige şi al şaselea titlu la 5.000 m.

Marţi seara, victoria lui Kipyegon (3’52’’15), consacrată la finalul unei curse conduse cu măiestrie, va fi poate mai puţin discutată decât recordul mondial al lui Armand Duplantis la săritura cu prăjina din ziua precedentă (6,30 m), dar amprenta pe care o lasă în sportul său nu este cu nimic mai puţin profundă. În puţin mai mult de doi ani, deşi nu aleargă iarna, Faith Kipyegon a doborât cinci recorduri mondiale (14 în cinci ani pentru Duplantis), a îmbunătăţit de trei ori recordul la 1.500 m (3:48.68), a doborât recordul la milă (4:07.64) şi a deţinut pentru scurt timp recordul la 5.000 m.

Înainte de această dominaţie totală – a pierdut doar o singură cursă de 1.500 m din 2020 – „a fost un drum lung”, povestea Kipyegon pentru AFP în 2023, penultima dintr-o familie de opt copii care a crescut în satul Chebaraa, din centrul Kenyei. În 2011, la 17 ani, a câştigat primul său titlu individual, cel de campioană mondială junior la cros, alergând desculţă. „Mă simţeam confortabil desculţă. Eram tânără, veneam din satul meu, nu folosisem niciodată crampoane”, povesteşte ea.

Kipyegon a strălucit mai întâi în probele de cros, dar în 2013, la doar 19 ani, a ajuns în finala mondială de 1.500 m la Campionatele Mondiale de la Moscova. Doi ani mai târziu, la Beijing, câştigă prima sa medalie (argint). Iar în 2017, la Londra, primul său titlu. Kenyanca îşi întrerupe apoi cariera pentru a da naştere fiicei sale Alyn, care se naşte în iunie 2018.

Revenirea ei a fost fulminantă: a câştigat argintul la Campionatele Mondiale din 2019 şi a devenit practic imbatabilă începând cu 2020. În vara anului 2023, a devenit o adevărată vedetă în ţara sa când a doborât succesiv recordurile mondiale la 1.500 m, 5.000 m (depăşit între timp) şi milă.

„Ştiu prin ce trec femeile după concediul de maternitate. Ele cred că este sfârşitul vieţii lor. Vreau să le demonstrez contrariul”, a declarat ea pentru AFP în vara acelui an.

În domeniul atletismului, Faith Kipyegon devine o ferventă susţinătoare a sportului feminin şi se implică foarte mult în promovarea alergării în rândul tinerilor. Pentru a „consolida moştenirea (ei) şi a inspira tinerele fete”, ea a încercat chiar în iunie să devină prima care să spargă bariera mitică a celor patru minute pe milă, într-o cursă neoficială organizată de sponsorul ei, un proiect nebunesc în care, fără surpriză, a eşuat.

Marţi, la Tokyo, Faith a fost urmată de compatrioata sa Dorcus Ewoi, (3’54’92), şi australianca Jessica Hull (3’55’16).

