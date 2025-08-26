Atletul ieșean Vlad Dulcescu, campion național la 400 metri garduri. Iașul a obținut rezultate notabile la Campionatele Naționale

Campionatele Naționale de atletism în aer liber, desfășurate la finalul săptămânii trecute la Craiova, au adus noi motive de mândrie pentru sportul ieșean.

Atletul Vlad Dulcescu, legitimat la CS Politehnica Iași și pregătit de antrenorul emerit Dorin Ursache, a reușit să cucerească un nou titlu de campion național în proba de 400 metri garduri.

În vârstă de 30 de ani, sportivul se menține de mai bine de șapte ani în fruntea ierarhiei naționale la această probă, reușind să domine competiția și de această dată. Deși în ultimii ani a fost provocat de sportivi mai tineri, Dulcescu a demonstrat încă o dată că experiența și constanța fac diferența, câștigând de o manieră clară.

„Este decis să nu renunțe la atletism”

Performanța de duminică a venit după un alt rezultat important obținut cu o zi înainte, în proba de 110 metri garduri, unde Vlad Dulcescu s-a clasat pe locul al treilea. Startul cursei a fost unul dificil, iar sportivul nu a mai reușit să recupereze suficient teren pentru a urca mai sus pe podium.

CITESTE SI: Studenții de la TUIASI și automobilele meșterite de ei, prezenți la două competiții internaționale „Formula Student”

„Cel care a dat startul l-a dat ca pentru copii și juniori, cu comenzi foarte rapide una după alta. Vlad a fost luat prin surprindere, a încercat să recupereze pe parcurs, dar n-a putut mai mult decât locul al treilea. Cu un start normal, ar fi cucerit medalia de argint. La 400 metri garduri n-au fost deloc emoții, Vlad știe bine cum s-o gestioneze chiar și în condițiile în care pregătirea sa nu mai poate fi cum mi-aș dori pentru că a fost nevoit să se angajeze și este ocupat cu altceva câte nouă ore pe zi. Este decis însă să nu renunțe la atletism și va mai cuceri medalii pentru CS Politehnica Iași”, a declarat antrenorul Dorin Ursache, într-un comunicat.

Pe lângă Vlad Dulcescu, Iașul a mai avut un reprezentant la Campionatele Naționale de seniori. Tânărul atlet Petru Obogeanu, în vârstă de 19 ani, legitimat la LPS Iași – CS Politehnica Iași și pregătit de profesorul Laurențiu Andone, a concurat în proba de 1.500 metri. Sportivul a încheiat cursa pe locul al patrulea, însă a reușit un progres notabil, stabilindu-și un nou record personal, cu un timp mai bun cu patru secunde și jumătate față de precedenta competiție.

Publicitate și alte recomandări video