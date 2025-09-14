Atmosferă feerică în centrul orașului – Artiștii Operei din Iași au coborât în grădina de la Palas – FOTO/VIDEO
Sute de ieșeni au participat, duminică seară, la a XIV-a ediție a galei „Magia serii în sunet și lumină”.
Evenimentul, care a început de la ora 20:00, a fost găzduit în acest an, în premieră, de Grădina Palas. Anterior, spectacolul artiștilor de la Opera Iași a avut loc pe Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, pe Pietonalul Ștefan cel Mare sau pe Esplanada Palatului Culturii.
