Local

Atmosferă feerică în centrul orașului – Artiștii Operei din Iași au coborât în grădina de la Palas – FOTO/VIDEO

De Redacția
duminică, 14 septembrie 2025, 21:59
1 MIN
Sute de ieșeni au participat, duminică seară, la a XIV-a ediție a galei „Magia serii în sunet și lumină”.

Evenimentul, care a început de la ora 20:00, a fost găzduit în acest an, în premieră, de Grădina Palas. Anterior, spectacolul artiștilor de la Opera Iași a avut loc pe Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, pe Pietonalul Ștefan cel Mare sau pe Esplanada Palatului Culturii.

 

