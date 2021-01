Au fost găsite resturi ale avionului prăbuşit şi fragmente de corpuri. Mărturia unor pescari

Resturi ale avionului şi fragmente de corpuri au fost găsite în zona în care a dispărut, în largul unor insule indoneziene, un avion Boeing 737-500 al companiei Sriwijawa care avea 62 de persoane la bord, a anunţat, duminică, poliţia din Indonezia.

“În această dimineaţă s-au adus doi saci, unul cu obiecte aparţinând pasagerilor şi celălalt cu fragmente de corpuri”, a declarat Yusri Yunus, purtător de cuvânt al poliţiei. El a precizat că se lucrează pentru identificare.

Autorităţile indoneziene au anunţat că au găsit locul unde s-a prăbuşit avionul, fiind detectate duminică semnale de la ceea ce se crede că este înregistratorul de zbor al aeronavei. Cel puţin zece nave se află în zonă pentru căutări.

“Am primit informaţii de la echipa de scafandri că vizibilitatea în apă este bună, ceea ce a permis găsirea unor fragmente ale avionului. Suntem siguri ccă este locul în care s-a prăbuşit avionul”, a declarat Hadi Tjahjanto, reprezentant al forţelor aeriene.

În nu se ştie cauza prăbuşirii avionului, însă pescari din zona dintre insulele Lancang şi Laki au afirmat că au auzit o explozie la ora la care avionul a pierdut contactul cu controlorii de trafic.

“Am auzit o explozie, am crezut că este o bombă sau un tsunami. Ploua foarte tare şi vremea nu era deloc bună, aşa că era dificil să vedem clar în jur. Dar am văzut cum a sărit apa şi după sunet un val mare. Am fost şocaţi. Au apărut apoi resturi de avion şi combustibil în jurul bărcii noastre”, a afirmat unul dintre pescari, Solihin.

Zborul SJ182 a pierdut contactul cu controlorii de trafic sâmbătă, la scurt timp după ora locală 14.40, la aproximativ patru minute de la decolarea de pe aeroportul internaţional Soekarno-Hatta. Potrivit ministrului Transporturilor, Budi Karya Sumadi, zborul a decolat cu o oră întârziere faţă de programul normal. La bord se aflau 50 de pasageri şi 12 membri ai echipajului.

Aflați amănunte de pe news.ro.