Au fost validați consilierii locali. Cine vor fi viceprimarii și când vor intra în pâine

Judecătorii i-au validat pe noii şefi ai Iaşului. Prin mai multe decizii, atât la Judecătorie, cât şi la Tribunal, au fost validate mandatele primarului Mihai Chirica, şefului Consiliului Judeţean (CJ) Costel Alexe, consilierilor locali şi consilierilor judeţeni. De remarcat că lista consilierilor locali a fost validată fără retragerea anunţată public de unii dintre aleşi, în timp ce lista consilierilor judeţeni a invalidat şi mandatele acelor persoane care au renunţat deja la post, în general fiind vorba despre parlamentarii puşi de formă de către partide pe listele de candidaţi. Deciziile instanţei trebuie comunicate autorităţilor locale şi judeţene şi, ulterior, urmează o perioadă de 3 zile în care se poate depune apel.

Iaşul nu avea viceprimari până la parlamentare?

Amânarea constituirii Consiliului Local (CL) şi contextul politic local ar putea duce la situaţia în care Primăria să funcţioneze fără cei doi viceprimari, cel puţin până la desfăşurarea alegerilor parlamentare. Un astfel de scenariu este vehiculat deja în rândul unor lideri ai partidelor din plen. Componenţa politică a CL, rezultată din alegeri, nu a determinat ca vreo organizaţie să aibă majoritatea absolută în deliberativ (14 din 27 de mandate): liberalii au 11 consilieri, USR-PLUS 9 consilieri, PSD 5 consilieri, iar PMP 2 consilieri.

Şedinţa de constituire a CL, atunci când primarul şi consilierii locali vor depune jurământul, va fi convocată de prefect, după ce acesta va primi decizia definitivă de validare a mandatelor. Ulterior, printr-un alt ordin, prefectul va declara CL ca legal constituit. Următorul pas constă în validarea mandatelor consilierilor supleanţi, în acest sens fiind deschisă deja o acţiune distinctă în instanţă. În cele din urmă, va fi convocată o nouă şedinţă CL când vor fi luate mai multe decizii care asigură buna funcţionare a plenului: alegerea preşedintelui de şedinţă, componenţa comisiilor de specialitate şi cei doi viceprimari. În ceea ce priveşte desemnarea viceprimarilor, acest lucru nu este obligatoriu să se întâmple la acel moment.

Surse politice ne-au declarat că un scenariu plauzibil vizează amânarea luării unei astfel de decizii după alegerile parlamentare, respectiv după momentul în care va fi clară formula guvernării: în funcţie de alianţele de la nivel central se pot constitui coaliţii locale, dar nici acest lucru nu este în mod neapărat obligatoriu. Prima şedinţă efectivă, în care noul CL să aprobe proiecte de hotărâre, va avea loc, probabil, în luna noiembrie, respectiv în plină campanie pentru alegerile parlamentare. Astfel, contextul politic şi încercarea fiecărui partid de a-şi maximiza şansele la noua rundă de alegeri pot determina ca Primăria Iaşi să nu aibă noii viceprimari decât abia peste două luni. În acest timp, municipiul Iaşi va fi condus de primarul Mihai Chirica, edil care l-ar putea avea ca „secund” pe Gabriel Harabagiu, dacă vor fi confirmate informaţiile potrivit cărora actualul viceprimar ar urma să ocupe funcţia de administrator public.

La judeţ, lucrurile sunt mult mai simple

Odată validate mandatele la CJ, deliberativul va fi constituit mult mai rapid faţă de CL: prin decizia Tribunalului au fost deja invalidate şi mandatele celor care s-au retras de pe listele iniţiale. La CJ, liberalii stau mult mai bine faţă de CL, în sensul că PNL are 18 voturi în plen din 37 posibile (36 consilieri plus preşedintele ales). Alături de PMP, partid care are 3 mandate, liberalii controlează majoritatea absolută din plen. Însă, surse politice spun că, la masa negocierilor, PMP îi vor fi oferite alte beneficii şi nu o funcţie de vicepreşedinte, în condiţiile în care liberalii vor să-i numească pe ambii vicepreşedinţi.