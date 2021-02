Au început angajările pe litoral pentru sezonul estival. Cât poate câştiga un ospătar

Lipsa acută de oameni i-a făcut pe hotelierI și pe proprietarii de plaje ori de restaurante să înceapă să caute salariați cu luni bune înainte să vină turiștii.

Anul trecut, din cauza crizei sanitare și a masurilor impuse de autorități, mulți lucrători din domeniu și-au schimbat meseriile.

Pe litoral, proprietarii de hoteluri și restaurante se așteaptă la o vară cu un număr la fel de mare de turiști ca în 2020. Ca să fie siguri că vor avea suficient personal, au dat de pe acum startul la angajări. Câteva mii locuri de muncă sunt disponibile.

Ersun Molagean, proprietar pizzerie: „Noi căutăm personal pregătit, pentru că oferim niște servici cu un standard mai ridicat și este necesar să avem un personal foarte bine pregătit. Am făcut angajări pe perioada iernii ca să ne pregătim de sezonul estival. Salariile pleacă de la 2000 lei ca ospătar, iar pizzarul în jur de 3000 -3500 lei, 2 zile cu 2 zile. Momentan. Vara se dublează, e și volumul de muncă mai mare.

”Cristina Suciu este din Cluj. Vara trecută s-a ocupat de rezervările pentru șezlonguri și mese pe o plajă din Constanța. Acum angajatorul a rugat-o să vină și cu alți cunoscuți ca să lucreze la malul mării.

Cristina Sucius, angajat sezonier pe litoral: „Eu mi-am petrecut o mare parte din timp la mare, împreună cu o echipă super tare de tineri ne-am distrat. Am muncit, am făcut dar, oricum e soare mare, distracție. Când eram acolo și chiar când am venit acasă am zis: abia aștept să mă duc în 2021 înapoi, încerc să-mi conving toți prietenii că it’s the best thing.”

Personalul calificat fie a plecat din țară în perioada în care restaurantele și hotelurile au fost închise din cauza pandemiei, fie s-a reorientat.

Lahme Bolat, manager hotel: „Este mai greu mai ales pentru personalul calificat, aici este o problemă cred că în toate domeniile. Pentru cei care vin din țară le oferim cazare, masă. Salarii avantajoase, ca întotdeauna. Și pentru cameriste oferim transportul, decontăm transportul.“

Reprezentanții Agenției pentru ocuparea forței de muncă le recomandă celor care vor să se angajeze pe litoral să fie foarte atenți la contractele pe care le semnează.

Adelina Vlad, purtător de cuvânt AJOFM Constanța: „Salarizarea nu poate fi mai mică de 2300 lei, salariul minim pe economie la acest moment. În primul rând angajarea trebuie să se facă conform calificării persoanei respective. În domeniul horeca vorbim de barman, deci trebuie să ai curs de barman, sau de ospătar, sau de bucutar, deci angajarea trebuie făcută numai pe calificarea pe care o ai”.

În ultimii ani, litoralul românesc s-a confruntat cu o lipsă acută de personal. În 2019 de pildă, deficitul a fost de aproape 20 de mii de oameni.