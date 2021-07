Au inceput lucrarile la plomba lipsa de pe drumul Iasi - Botosani prin Plugari-Prajeni

Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta, vicepreședintele Consiliului Județean, și Cătălin Gheorghian, directorul Direcției Județene de Drumuri și Poduri, s-au întâlnit joi, la Prăjeni, cu reprezentanții firmei care efectuează lucrarea de modernizare a celor 2,77 kilometri de drum rămas de piatră, pentru a găsi cele mai bune soluții de lucru, astfel încât traficul să nu fie închis.

"Din cauza stării proaste a drumului național către Iași și a tergiversării lucrărilor la acesta timp de mai bine de un an, de când s-a finalizat licitația pe DN 28B, cea mai mare parte a traficului s-a mutat pe drumul prin Prăjeni. Din păcate, pe aici și-au mutat rutele și transportatorii care neglijează restricțiile de tonaj, iar prin supraîncărcarea mașinilor, drumul este pus în pericol. Am căutat împreună cu reprezentanții constructorului cea mai bună soluție pentru a trece la ultima etapă a modernizării căii de rulare, turnarea stratului de balast stabilizat și a primului strat de asfalt și am ajuns la concluzia că se va lucra mai mult seara, întâi pe un sens de mers și apoi pe celălalt. De aceea facem apel la șoferi să evite, pe cât posibil, în perioada următoare, deplasările pe această rută", a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani.

