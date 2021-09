Au scăpat de Cupă.

Minaur: Gudea – Lung, Oiţă, Lazăr, Simion – Micaş (’81 - Giurgiu), Matei, Donca (’62 - Stanciu) – Chinde (’62- Ciocan), Teut (’62 - Batchabi), Văsălie (’83 -Jucan). Antrenor: Ciprian Danciu.

Poli: Brânză (’46 - Axinte) - Onea, Cană, Ungurenaşu, Defta (’62 - Iuraşcu) – Târşa – Aftanache (’79 - Mărieş), Fr. Cristea, Asăvoaei (’83 - Corobuţă), Torres – Zaharia (’79 Deretti). Antrenor: Costel Enache.

Arbitri: Mircea Ardelean; Raul Ghiciulescu, Cosmin Bojan.

Cartonaşe galbene: Lazăr (’58), Lung (’67) – Ungurenaşu (’74), Fr. Cristea (’84).

1-0, min. 13: Ghinde a scăpat liber pe dreapta, după o pasă peste apărarea ieşeană, a şutat în bară, mingea a ricoşat în zonă centrală, unde nu era niciun mijlocaş ieşean, iar Văsălie a reluat de la 16 metri, de lângă Onea, care venise din dreapta pentru a strânge; 1-1, min. 39: după ce a fost blocat în careu, Aftanache i-a pasat cu mâna lui Zaharia, care a înscris de la opt metri;

2-1, min. 61: Chinde a pasat din lateral dreapta prin faţa porţii, Donca a reluat din careul mic, de la bara a doua;

3-1, min. 65: după un corner de pe stânga, Văsălie a înscris din careu, mingea lovind bara înainte de a intra în plasă.

Cu opt piese de bază lăsate acasă, L. Popescu, Plămadă, Mihalache, Stan, Camara, Okan, Stoenac şi Puşcaş, doar ultimii trei indisponibili, cu alte două, Serediuc şi Deretti, păstrate în start pe banca de rezerve, toate mutările fiind anunţate ieri de „Ziarul de Iaşi”, Poli nu a mai plecat favorită în duelul de ieri de pe terenul liderului Seriei X al Ligii a III-a. Asta şi pentru că gazdele câştigaseră toate cele şapte meciuri disputate în acest sezon, trei în Cupă, patru în campionat, avantajul terenului propriu nu era de neglijat, mai ales că Iaşi făcuse 400 de kilometri luni, după cei 900 bifaţi vineri şi sâmbătă, pentru meciul de campionat cu Unirea Constanţa, iar mulţi dintre tinerii trimişi în teren de Enache aveau foarte puţine minute bifate în acest sezon.

Ţinând cont de context, nu a mai mirat pe multă lume faptul că primul act a curs aproape în totalitate spre poarta lui Brânză. Dominarea gazdelor, care au avut o cascadă de cornere, a fost concretizată de Văsălie, în minutul 13, la trei minute după ce acelaşi jucător şutase peste poartă de la 25 de metri. Poli, care s-a trezit abia pe finalul primei reprize, a reuşit însă egalarea, după un henţ, la primul şut trimis spre poarta Minaur. Marcator a fost Zaharia, în minutul 39. Peste două minute Torres a realizat a doua încercare, tot pe poartă, a moldovenilor, dar Gudea a prins.

Iaşi a pornit bine şi actul secund, în care Onea l-a întins pe portarul gazdelor, în minutul 59, dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri, însă a căzut repede. Drept urmare, maramureşenii au încheiat conturile rapid, în cinci minute, prin Donca (’61) şi Văsălie (’65), între cele două goluri apărând o altă bară, a lui Văsălie (’65). Până la final, moldovenii nu au avut reacţie, ocaziile băimărenilor nu au fost concretizate, astfel că tabela a rămas înţepenită la 3-1.

Trăgând linie, victorie incontestabilă a băimărenilor în faţa unei echipe ieşene care a scăpat astfel de “problemele” generate de meciurile suplimentare din Cupa României şi a confirmat că are rezerve extrem de departe de pretenţiile ligii secunde.

Un nou cartonaş galben pentru Cristea

^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Serediuc, Pelivan şi Istrate, Iaşi deplasând doar 19 jucători la Baia Mare. ^ Banderola de căpitan de echipă la Poli a fost purtată de Francisc Cristea. Acesta a luat iarăşi uşor un cartonaş galben, deşi anunţase recent că şi-a propus să nu mai încaseze vreun avertisment în acest sezon. Reamintim, Cristea a văzut patru “galbene” în primele cinci runde de campionat şi încă unul în turul IV al Cupei, la Huşi. ^ În condiţiile în care titulatura oficială a lui Vasile Miriuţă la Minaur este “director tehnic”, antrenorul maramureşenilor este Ciprian Danciu. Miriuţă a stat în tribună, alături de Bogdan Lobonţ, selecţionerul naţionalei României sub 20 de ani, la care evoluează şi Fr. Cristea. ^ Poli a plecat imediat după partidă spre casă. Următorul meci oficial al ieşenilor va avea loc marţea viitoare, la Călăraşi, cu Dunărea. Partida va conta pentru etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. ^ Vasile Miriuţă: “Suntem la zi cu banii, ne dorim promovarea, avem un proiect bun. Este un lot bun, cu mulţi jucători de la Recea. Azi am câştigat meritat în faţa unei echipe care a dat gol după un henţ. Suntem la a opta victorie în acest sezon, suntem pe drumul cel bun”. ^ Costel Enache: “Sunt supărat pe rezultat, aşteptam mai mult de la tineri, care ar fi trebuit să profte de şansa primită, să compenseze prin tinereţe oboseala drumului, să arate că sunt oricând soluţii pentru prima echipă. Sunt însă copii, trebuie să-i înţelegem, mai ales că doi au fost la debutul la prima echipă, Ungurenaşu fiind la primul meci la seniori. În plus, gazdele au jucat foarte bine”. (Ovidiu MINEA)

PS: Primele rezultate din şaisprezecimi: Şomuz Fălticeni – FC Voluntari 1-4 (1-1). Sahru ('37) / Al. Ilie ('42), Ricardinho ('65), Paraschiv ('77), Briceag ('87); Petrolul – FCU Craiova 0-1 (0-0). Ondaan ('52); CS Mioveni – Rapid 0-0 (4-5 după lovituri de departajare). Au transformat: Albu, R.Costin, Ilie, Dandea, Bălan (R) / Cristea, Dumitriu, Cierpka, Iacob (M). A ratat Rusu (M).