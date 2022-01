Auchan: Am casat cutii deteriorate de prezervative în valoare de peste 100.000 lei

"Imediat după primirea informației a fost transmisă o alertă internă în toate magazinele pentru verificarea suplimentară, cu maximă atenție, a integrității ambalajelor la vânzarea acestor produse. De asemenea, am realizat controlul tuturor produselor expuse la raft din categoria respectivă, în magazinul din Sibiu, în care a fost făcută filmarea. Am adăugat și mai multe afișe prin care rugăm clienții să anunțe angajații dacă găsesc un produs cu ambalaj deteriorat. Probabilitatea ca produsul să fi ieșit din magazin este foarte scăzută, deoarece atât casierii noștri, cât și clienții, sunt atenți la integritatea ambalajului produselor, în general, iar în cazul de față, specificul produsului face ca el să nu fie cumpărat dacă ambalajul este desigilat sau deteriorat", precizează reprezentanții Auchan.

"La nivelul unui an, am casat cutii deteriorate de prezervative în valoare de peste 100.000 de lei. Suntem consternați că cineva a putut avea o astfel de idee, doar pentru a face audiență, și vă asigurăm că am demarat toate procedurile legale în acest sens. Siguranța și încrederea clienților sunt esențiale pentru noi, nu ne putem juca. O zi frumoasă", a transmis Auchan România, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

