Audi-ul cu care niciun BMW sau Mercedes nu indrazneste sa se puna

Prezentat publicului larg in urma cu mai bine de trei ani si jumatate, actualul Audi A7 Sportback se vinde in nenumarate versiuni si configuratii. Printre optiunile puse, zilele acestea, la dispozitia clientilor se numara si o varianta de performanta, oferita sub denumirea de RS7 Sportback.

Cu pedala de acceleratie la podea, noul Audi RS7 Sportback promite sa sprinteze de la 0 la 100 de kilometri pe ora intr-un timp de numai 3.6 secunde, de la 0 la 200 de kilometri pe ora in doar 12 secunde si pana la o viteza maxima de 250, 280 sau chiar 305 kilometri pe ora.

Demn de un Bugatti Veyron este si timpul caracteristic acceleratiei de la 0 la 100 de kilometri pe ora: 2.48 secunde. Si mai fabulos este insa sprintul de la 200 la 250 de kilometri pe ora: aproximativ 3.95 secunde.

