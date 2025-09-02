Aumovio, noul nume sub care 3.000 de ieșeni dezvoltă tehnologii pentru mașinile de mâine

Aproximativ 3.000 de angajați din capitala Moldovei lucrează aici la sisteme de frânare, lumini, multimedia și software dedicate industriei auto.

Evenimente similare s-au desfășurat și la Sibiu și Timișoara

Lansarea de la Iași a avut loc marți dimineață și marchează o schimbare de identitate pentru compania cu mii de specialiști în oraș. Evenimentul a început cu dezvelirea noului logo și a continuat cu o prezentare a produselor realizate în Iași, de la unități electronice de control pentru frâne și lumini, până la module software care echipează automobile vândute la nivel global. Evenimente similare s-au desfășurat în aceeași zi și la Sibiu și Timișoara, centrele Aumovio din celelalte orașe.

În partea a doua a evenimentului a avut loc un moment simbolic. Daniel Groza, directorul general Aumovio Iași, a introdus într-o capsulă a timpului o fotografie Polaroid cu participanții la eveniment. La rândul lor, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților locale au adăugat în capsulă mici simboluri sau mesaje care vor putea fi citite la deschiderea capsulei, peste zece ani.

„Ce înseamnă Aumovio? Înseamnă mai mult autonomie, pentru că o să putem lua deciziile mult mai repede și mai independent. Suntem un nou brand care continuăm să oferim aceleași servicii și aceleași produsuri la un nivel înalt de calitate. În Iași, practic toți colegii intră sub brandul Aumovio, pentru că suntem divizia de automotive care s-a mutat complet în Aumovio”, a declarat Daniel Groza, manager general Aumovio Iași.

Ce fac cei 3.000 de angajați din Iași

La Iași, echipele lucrează pe întreg ciclul de dezvoltare al componentelor auto – de la proiectare și software până la testare și controlul calității. Este vorba despre așa-numitele Electronic Control Units (ECU), mini-computere care se regăsesc în mașini și controlează diverse funcții: frâne, lumini, multimedia, condus asistat sau chiar condus autonom.

„După cum știți, suntem unul din pilonii principali în a dezvolta frâne. Avem și clădirea din spate cu centru de testare și de parcare, care dezvoltă frâne la nivel global. Avem colegi care dezvoltă produse multimedia, produse de lumini și partea de software defined vehicle, care acum este un challenge și noi, în Aumovio, îl facem să se întâmple”, a explicat Daniel Groza.

Un vehicul definit prin software (SDV) este o mașină modernă în care funcțiile și caracteristicile principale sunt controlate și actualizate prin software, nu prin componente hardware fixe. Practic, asemenea unui smartphone, automobilul poate primi actualizări de la distanță („over-the-air”), îmbunătățindu-și performanța sau adăugând funcții noi după ce a fost cumpărat.

Acest model schimbă fundamental industria: mașinile devin mai adaptabile, mai sigure și mai ușor de personalizat. De exemplu, un producător poate lansa o actualizare care să îmbunătățească navigația, consumul de energie sau funcțiile de asistență pentru șofer, fără a fi nevoie ca vehiculul să ajungă într-un service.

La eveniment a participat și primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, care a subliniat rolul strategic al companiei: „Avem nevoie de vehicule autonome, așa cum faceți voi aici, de multă performanță și tehnologie. Poate a venit timpul să avem nevoie și de tehnologie în domeniul apărării continentului european și va trebui să vă implicați și aici”.

Aumovio va fi listată la Bursa de Valori din Frankfurt

Transformarea de la Continental Automotive la Aumovio nu schimbă activitatea din Iași, ci doar aduce o identitate nouă unei echipe deja consolidate. Aumovio va fi listată la Bursa de Valori din Frankfurt pe 18 septembrie 2025 și va funcționa ca o companie independentă.

În România, Aumovio are patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu, Timișoara) și două unități de producție (Sibiu și Timișoara). În total, peste 13.000 de angajați, dintre care mai bine de jumătate sunt ingineri și specialiști IT, fac parte din echipa locală.

Pentru Iași, miza rămâne importantă: cei 3.000 de specialiști de aici contribuie la dezvoltarea unor tehnologii cheie pentru industria auto globală, de la frâne și sisteme de siguranță la soluții software pentru mașinile autonome.

