Australian Open: Lyudmyla Kichenok a refuzat să dea mâna cu Mladenovic și o acuză că a ameninţat-o – VIDEO

Lyudmyla Kichenok nu a dat mâna cu Kristina Mladenovic, luni, după eliminarea în optimi la dublu feminin.

Jucând alături de taiwaneza Hao-Ching Chan, sportiva ucraineană a pierdut în două seturi, 6-7, 2-6, în faţa perechii formate din franţuzoaica Mladenovic şi chinezoaica Shuai Zhang. 48 de ore mai târziu, Kichenok şi-a explicat gestul într-o postare pe Instagram, spunând că a fost ameninţată de Mladenovic în timpul meciului.

„Aş dori să clarific situaţia care a apărut în timpul turului 3 de la Australian Open împotriva Kristinei Mladenovic. Am fost acuzată public de comportament nesportiv şi aş vrea să explic. Am primit ameninţări foarte directe din partea adversarei mele în timpul meciului, după ce am lovit-o cu mingea neintenţionat (în timpul unui punct). Răspunsul pe care l-am primit la numeroasele mele scuze a fost: „Ai grijă data viitoare””, îşi aminteşte jucătoarea în vârstă de 32 de ani.

„Nu consider că este potrivit să avem un semn de respect precum strângerea de mână la finalul meciului cu persoane care folosesc ameninţări verbale. Punct”.