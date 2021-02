Australian Open: Simona Halep, în sferturi de finală. Duel de gală cu Serena Williams

A pierdut controlul în primul set (manșă cedată cu 6-3), dar a găsit puterea mentală să o ia de la capăt și să speculeze nesincronizările din planul de joc al adversarei. Simona Halep a câștigat cu mintea meciul cu Iga Swiatek (6-1, 6-4), poloneza care îi administra o înfrângere categorică pe zgura pariziană. A fost victoria cu numărul 100 pentru Simona la un Grand Slam, succes sinonim cu o calificare în sferturile de la Australian Open. Dacă mai spunem și că urmează un meci de gală cu Serena Williams, atunci puzzle-ul este complet.

Meciul de pe Rod Laver Arena a durat o oră și 50 de minute (3-6, 6-1, 6-4).

De știut:

Simona a obținut a cincea calificare în sferturile de la Australian Open.

În urma acestui succes, Halep a preluat avantajul în meciurile directe cu Iga Swiatek: 2-1. Celelalte două partide au avut loc la Paris (Roland Garros).

În sferturi, Halep va da peste Serena Williams. Ultimul meci cu americanca a fost în finala de la Wimbledon: victorie clară pentru Simo în 2019.

Calificarea în sferturi îi aduce Simonei un cec în valoare de 336.000 de dolari și 430 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Serena conduce cu 9-2 în meciurile directe cu Halep. Cele două s-au mai întâlnit la Australian Open în optimi, la ediția din 2019. A fost 6-1, 4-6, 6-4 pentru americancă.

Statistica partidei Halep vs Swiatek:

Ași: 3-2

Duble greșeli: 1-1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 77% - 59%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 54%-55%

Puncte de break câștigate: 40%-67%

Puncte câștigate la fileu: 64% (7/11) vs 61% (19/31)

Lovituri câștigătoare: 19-33

Retururi direct câștigătoare: 2-0

Erori neforțate: 17-42

Total puncte câștigate: 85-74

Durată meci: 1h 50 min.

Ce a spus Simona după victorie

"Mă bucur mult de această victorie, înseamnă mult pentru mine. Meciul de la Roland Garros a fost foarte greu, pentru că nu mi-am găsit ritmul, nu mi-a ieşit nimic. Astăzi am încercat să fac câteva lucruri mai bine decât anul trecut şi sunt fericită că am câştigat.

Cred că tot turneul am servit destul de bine, mă bucur că am putut să-mi îmbuntăţesc servciul. Nu e atat de puternic, dar îl simt bine, pot să direcţionez mingea în mai multe locuri, nu numai sub un anumit unghi, încerc să variez un pic mai mult.

M-a ajutat mult astăzi, a fost important să mixez seviciul şi cred că am forţat-o să facă unele greşeli la retur. Mă simt OK fizic, nu mă pot plânge deoarece am muncit mult în pauza competiţională, acasă, şi când am vebit aici am putut să mă pregătesc două, trei ore pe zi.

Sunt un pic obosită, este normal, deoarece stresul creşte, dar acum sunt relaxată, concentrată şi vreau dau totul, să încrec să mă recuperez cât mai mul posibil ca să fiu gata pentru turul următor" - Simona Halep, la Eurosport Cube, conform News.ro.