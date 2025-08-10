„Mama strigă la mine pentru că sunt un copil rău”. Cine acceptă mai ușor la maturitate relații toxice, dominatoare, abuzive?

Așa cum spuneam în articolul precedent, dacă cineva divorțează sau ia decizia să se separe de partenerul său din cauza comportamentului lui agresiv, putem observa că, în multe cazuri, începe să regrete mai târziu, simțindu-se vinovat. Victima va simți milă față de agresorul ei, crezând că s-a grăbit să-l părăsească, nu l-a păsuit, nu i-a mai acordat o șansă. Lucru care este susținut și de apropiați: trebuia, spun aceștia, „să-ți salvezi familia, nu să o distrugi lăsând copiii fără un părinte, puteai să faci un efort să înțelegi omul de lângă tine care are și el trăirile lui, să îl ierți, să îl accepți așa cum este, dar nu, nu trebuia să distrugi totul. E vina ta!” Când lucrezi cu o astfel de persoană, copleșită de vinovăție, trebuie să petreci mult timp în cabinet cu ea alungând toate aceste gânduri dăunătoare despre cum ar fi trebuit să acționeze, lăsându-o să înțeleagă că nu este nimic de regretat, totul a fost făcut corect, exact așa cum trebuia făcut și nu exista altă cale de ieșire. Persoana trebuie să realizeze că este benefic faptul că s-a despărțit deja de partenerul care a tratat-o josnic, că nu ar trebui să aibă regrete dar, de multe ori, este dificil ca ea să ajungă la înțelegerea acestui lucru. Motivul? Ne place să fim consecvenți în deciziile noastre, să nu ne îndoim de ele, ne place să avem convingeri care ne ajută să ne justificăm slăbiciunea și inacțiunea. Așadar, va continua să construiască apărarea partenerului prin propria sa învinovățire: „poate că nu am făcut ce trebuie”, „poate că m-am grăbit”, „poate că trebuia să-l înțeleg mai mult”, „nu e vina lui că era violent, a avut o copilărie nefericită” etc.

Psihicul nostru e misterios, ascunde mecanisme care, logic, nu ar trebui să existe deloc. Dar adeseori, aceste mecanisme, odată activate, ne ajută să supraviețuim sau să ne păstrăm echilibrul în anumite circumstanțe. Prin urmare, din acest punct de vedere, sindromul Stockholm este un lucru complet natural. Mai explicit, din punctul de vedere al creierului, a arăta simpatie, înțelegere față de agresor reduce riscul de a suferi din cauza acțiunilor sale violente. Atunci când o persoană este luată ostatică, de pildă, în timpul unui jaf, acesta este un stres imens de care psihicul este forțat să se apere mult timp. În acel moment, creierul decide că nu dorește să experimenteze suferință și sentimente negative, activând, astfel, un mecanism care permite experimentarea unor sentimente pozitive față de agresor reducând, astfel, nivelul de stres. În același timp, se activează un alt mecanism psihologic, atașamentul, în urma căruia victima începe să aibă încredere deplină în cel care o agresează. Interesant, nu? Merită a fi explicat. Într-o situație extremă, corpul nostru experimentează o excitație puternică, nivelul de adrenalină și noradrenalină crește. Acestea sunt necesare pentru supraviețuire. Într-o situație periculoasă, există o nevoie specială de apropiere emoțională, iar creierul nostru găsește cel mai apropiat obiect pentru a stabili o astfel de conexiune – agresorul – pentru a proteja cumva conștiința de stres. În același timp, stresul acut poate fi ușor confundat cu sentimentul de-a fi îndrăgostit. Stresul, ca și sentimentul de îndrăgostire, apare cu participarea neurotransmițătorilor: dopamină, adrenalină, noradrenalină, serotonină. Simplu spus, sub acești neurotransmițători, creierul nostru poate înlocui frica de o posibilă moarte și sentimentul de pericol cu o senzație mai plăcută pentru a ne proteja, așa cum spuneam, de traume psihologice profunde. Prin urmare, primul pas pentru a înțelege că o persoană a devenit victimă a sindromului Stockholm este ca ea să devină conștientă de propriile sentimente, să facă diferența între starea de bine, milă, compasiune, fericire și starea de anxietate, de pericol.

Există și o altă explicație, mai neștiintifică, a cărui esență este că fiecare dintre noi are agresivitate și furie și poate dori în mod subconștient să rănească pe cineva. Nu este necesar să realizăm această dorință, dar poate fi prezentă și exprimată în cuvinte precum „merită moartea!” sau „îmi vine să-l strâng de gât”, lucruri pe care le auzim adeseori spuse la nervi. Iar atunci când ne confruntăm în realitate cu faptul că altcineva manifestă violență, adică întruchipează dorințele noastre secrete, putem fi impregnați de simpatie pentru această persoană, pentru că vedem în ea ceea ce ne este caracteristic. E vorba de proiecție, despre care noi am mai scris. Putem ține cont și de această idee, dar nu e neapărat un răspuns privind simpatia pe care o victimă o manifestă față de agresorul ei.

Sindromul Stockholm nu este o tulburare sau o boală, cum, probabil, mulți cred, ci, așa cum spuneam, o reacție complet naturală a psihicului la o situație stresantă, dificilă. Asociația Americană de Psihiatrie nu include sindromul Stockholm în DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, dar este recunoscut de psihologi și beneficiază de tratament specific care implică ședințe de consiliere în care pacientul este învățat să se raporteze într-un mod sănătos la situațiile traumatizante din viața sa. Tulburarea de panică și tulburarea de stres post traumatic sunt diagnostice reale puse persoanelor care au experimentat ceva similar. Starea de confuzie și pierderile de memorie constituie cele mai des întâlnite manifestări cognitive ale victimelor cu acest sindrom, alături de anxietatea crescută, insomnii și iritabilitate.

Sindromul Stockholm este deosebit de frecvent în rândul persoanelor care au crescut în circumstanțe în care violența era norma. În mijlocul abundenței de agresivitate, copiii pot avea momente când, de exemplu, părinții îi lăudă brusc pentru ceva. Pe fondul unui tratament crud, astfel de situații vor fi percepute de copil deosebit de puternic și pot servi drept scuză pentru părinți. Pentru copiii care se dezvoltă într-un astfel de mediu – unde violența, criticile constante, sau pedepsele corporale sunt o parte firească a existenței – acest tipar devine normalitatea lor emoțională. În aceste condiții, chiar și gesturi minime de afecțiune sau validare din partea agresorului – părintele – sunt percepute ca gesturi de iubire profundă. Să presupunem că un copil este frecvent certat și pedepsit fizic de tatăl său pentru greșeli minore, cum ar fi vărsatul unui pahar cu apă, faptul că a uitat să închidă ușa etc. Tatăl ridică tonul, îl amenință sau îl lovește. Însă, într-o zi, copilul primește o îmbrățișare pentru că a luat o notă mare la școală. Deși gestul pare firesc într-un context sănătos, pentru copilul respectiv acel moment de tandrețe devine extrem de intens, aproape salvator. În mintea lui, iubirea și abuzul devin nediferențiate, parte din același pachet. În lipsa unui cadru stabil și iubitor, mintea copilului creează mecanisme de apărare pentru a putea supraviețui emoțional. Una dintre aceste strategii este idealizarea agresorului – „tata mă iubește, doar că eu îl supăr uneori, el are dreptate”, „mama strigă la mine pentru că are multe de rezolvat iar eu sunt un copil rău”. Mai târziu, la maturitate, aceste mecanisme continuă să funcționeze. Adultul format într-un asemenea mediu va fi predispus să accepte relații toxice, dominatoare sau abuzive, pentru că acea formă de „iubire dureroasă” este tot ce cunoaște. Îi va fi greu să distingă între o relație sănătoasă și una abuzivă – ba chiar poate interpreta bunătatea sau dragostea ca fiind suspectă sau plictisitoare.

Sau un alt exemplu: o femeie crescută într-o familie în care mama o umilea și o controla constant poate ajunge într-o relație în care partenerul o critică și o domină. Ea va rămâne în relație, simțindu-se înțeleasă doar în astfel de contexte, căutând inconștient aprobarea în aceleași forme disfuncționale.

Nu este necesar, după cum vedem, să fii ostatic sau victimă a violenței pentru a te confrunta cu sindromul Stockholm. Acesta poate fi abil deghizat în relațiile obișnuite de zi cu zi, manifestându-se prin anumite simptome. În astfel de relații, unei persoane îi este dificil să se recunoască drept victimă, deoarece este prinsă într-o încurcătură de reacții emoționale și dependențe. Tocmai aici rezidă pericolul său. Este foarte dificil să ieși din el pe cont propriu, deoarece obiectivitatea percepției se pierde, iar limitele normei sunt adesea deplasate. Sindromul Stockholm, deci, îl întâlnim în multe situații și contexte de viață.

Cel mai des, ne confruntăm cu sindromul Stockholm la locul de muncă. Șefii unora obișnuiesc să îi umilească, să îi critice fără motiv, le devalorizează eforturile și salariații nu pot face nimic în privința asta. Ei sunt șefii și ei decid dacă vor mai avea pâine sau nu. În mediul profesional, acest fenomen apare în special în organizațiile toxice, în care cultura abuzului este mascată sub forme de „disciplină”, „exigență” sau „performanță înaltă”. Angajatul, pus constant sub presiune, criticat, umilit sau ignorat, începe să-și justifice agresorul și să găsească explicații empatice pentru comportamentele abuzive. Când, ocazional, primește laude sau validare, reacția este amplificată emoțional, iar acel moment devine o sursă de atașament – la fel cum un copil crescut în medii abuzive se atașează de părintele agresiv în rarele momente de tandrețe.

Și aici intervin tipurile de șefi. Un exemplu comun este cel al șefului autoritar, care ridică tonul frecvent, controlează în exces și își umilește angajații în fața celorlalți fără să aibă nici un motiv să o facă. Cu toate acestea, paradoxal, angajații nu doar că nu pleacă, ci ajung să-l admire, spunând lucruri precum „e dur, dar corect” sau „țipă la noi, dar merităm” etc. sau, ca să generalizăm: „A furat, dar a și făcut!” Și unii salariați suferă din cauza asta, s-ar putea să nu mai suporte și să demisioneze, alții pot ajunge să facă gesturi necugetate. Și dintre ei, vor fi unii care vor cădea într-o stare de sindrom Stockholm, începând, ca să spunem așa, să se „îndrăgostească” de agresivitatea șefului lor, acceptându-i comportamentul, găsindu-i mereu justificări. „Alții o duc mai rău, noi măcar avem un salariu la timp”, „șeful e dur, dar e sub presiune, îl înțeleg” etc.

Un alt caz este acela al șefului instabil emoțional, care oscilează între agresivitate și gesturi aparent drăgălașe. Azi poate umili un angajat în mod dureros, iar mâine îl laudă sau îi oferă o mângâiere pe ceafă. În acest haos emoțional, angajatul devine dependent de validare, trăind într-o stare constantă de incertitudine și anxietate. Gesturile de afecțiune sau recunoaștere sunt percepute ca semne ale unei relații „speciale”, iar abuzurile sunt raționalizate ca fiind „accidente” sau „reacții la stres”. „Da, țipă, dar soția lui tocmai l-a părăsit. Nu am cum să nu înțeleg asta.” Iată cum empatia devine o capcană emoțională! „Am văzut și partea lui bună, de aceea nu pot renunța, e un tip bun”, „Are multă presiune de sus, de asta e nervos tot timpul” etc.

Pentru a rupe acest cerc vicios, primul pas este conștientizarea. Recunoașterea faptului că mediul de lucru este toxic, că validarea oferită de un abuzator nu este un dar, ci un instrument de control, este esențială. Într-o cultură profesională sănătoasă, performanța nu vine din frică, ci din respect, siguranță și încredere reciprocă. În unele cazuri, singura soluție viabilă este plecarea din acel mediu și începerea unui proces de vindecare.

A accepta comportamentul unui agresor și, prin urmare, a iubi durerea și suferința, nu este normal. Am putea spune că este masochism. Orice om ar trebui mai întâi să mângâie, și abia apoi, în caz de extremă necesitate, să pedepsească. Și dacă în comportamentul managerilor predomină agresivitatea, violența, injuria și duritatea, atunci ceva este în neregulă cu mângâierea lor. Iar de aici deducția e simplă: un lider care folosește forța, violența, nu are habar să folosească pârghiile managementului în favoarea oamenilor. Știe doar atât: să taie și să spânzure, să bată cu piciorul în podea ca lumea să stea drepți. Și exact așa ar trebui perceput el, ca manager, pentru atitudinea sa dezgustătoare față de oameni, fără nici o justificare – ca un individ nepriceput în management, dar bun de gură și de dat cu piciorul în podea.

În fața răului, primul act de rezistență nu este strigătul, nici revolta deschisă, ci refuzul lăuntric de a-l accepta ca normalitate. Nu întotdeauna este posibil sau înțelept să înfrunți direct forța care te strivește. Uneori, celălalt are puterea, resursele, avantajul, funcția. Dar ceea ce nu trebuie să cedezi niciodată este consimțământul tău interior. Răul se hrănește, mai ales, din tăcerea gândului și din pasivitate. Atunci când înăuntrul tău începi să-l scuzi, să-l înțelegi mai mult decât trebuie, să-i cauți justificări, deja nu mai ești doar victimă – devii, fără să vrei părtaș la suferința ta. În clipa în care simpatizezi cu agresorul, cu ideea lui despre lume, cu logica lui, renunți, treptat, la propria ta libertate. Și totuși, viața – cu ritmul ei imprevizibil – are un mod discret, dar constant, de a deschide uși chiar și acolo unde totul pare închis. Uneori, oferă o șansă de eliberare, o breșă în zid. Dar pentru a o vedea, trebuie să fii pregătit să nu iubești lanțurile tale. Cel care își idolatrizează stăpânul, nu va fugi nici dacă porțile se deschid larg. Iar în viață avem multe oportunități de-a evada atunci când lucrurile pe care le trăim nu sunt pe placul nostru și nu ne caracterizează.

A învinge răul înseamnă, adesea, a învinge fascinația pe care o exercită. Sindromul Stockholm nu este doar un mecanism de apărare – este și o formă subtilă de autoamăgire: te face să confunzi supraviețuirea cu iubirea, umilința cu loialitatea, frica cu fidelitatea. Iar cel mai greu de rupt nu sunt cătușele exterioare, ci cele pe care le porți în minte, în emoție, în justificările pe care ți le repeți. Pentru a rezista, trebuie să îți revendici dreptul de a trăi în adevăr, chiar și în tăcere, chiar și în umbră. Trebuie să refuzi, în adâncul ființei tale, pactul cu cel care te rănește. Să nu-l transformi în criteriu al binelui doar pentru că are puterea de-a impune frica în sufletul tău.

O persoană aflată sub influența acestui sindrom poate ajunge să creadă sincer că merită ceea ce i se întâmplă, că suferința este firească și că cel care o provoacă are dreptate. Iar ceilalți de multe ori validează convingerile ei. Trebuia să stai cu el, trebuia să-l ierți, trebuia să te gândești la copii, nu la tine. Trebuia să stai la serviciul acela, aveai o pâine bună de mâncat. Cam asta spun cei mai mulți, ei înșiși victime în viețile lor. Astfel, se apropie de marginea prăpastiei, convinsă că acolo este locul ei și că trebuie să asculte de cel care a împins-o acolo. Când justifici violența și validezi comportamentele distructive, renunți, treptat, la capacitatea de-a te proteja. Devii supus tuturor celor care generează suferință – nu doar în prezent, ci și în viitor. Iar aceasta este, poate, cea mai insidioasă formă de autoanulare.

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

