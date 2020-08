Autobuzele nu vor pleca din stații dacă urcă prea mulți pasageri. Șoferii riscă amenzi

Primarul Mihai Chirica a făcut mai multe precizări referitoare la noile reguli care vor trebui respectate în municipiul Iași în următoarea perioadă. El a subliniat că responsabilitatea respectării regulilor în autobuze și tramvaie le revine șoferilor și vatmanilor și că aceștia trebuie să se asigure în fiecare stație că nu intră mai mulți călători decât numărul de scaune libere. Dacă pornesc din stație cu mai mulți pasageri, vor fi sancționați.

Și până acum, în autobuzele și tramvaiele din Iași ar fi trebuit să nu existe mai mulți călători decât numărul de scaune, însă regula era greu de respectat din mai multe motive. Numărul mijloacelor de transport în comun este mic, iar al celor care îl utilizează este destul de ridicat, mai ales dimineața (în intervalul orar 7:00 - 9:00) și după-amiaza (în intervalul orar 14:00 - 18:00). Dacă regula s-ar fi respectat, ar fi însemnat ca multe persoane să rămână zeci de minute în stații până ar fi venit un autobuz sau un tramvai mai liber în care să aibă voie să urce. Sunt stații cu flux mic de persoane, dar sunt și stații, cum este cea de la Gară, în care mijloacele de transport se umplu.

Totuși, în următoarele două săptămâni regulile vor deveni mai aspre, iar respectarea lor va fi responsabilitatea celor care conduc autobuzele și tramvaiele. Aceștia vor fi cei care vor decide dacă pornesc din stații sau nu, dacă permit sau nu urcarea.

"Cine nu înțelege că în mijlocul de transport în comun trebuie să stai doar în limita locurilor de pe scaune și doar cu mască de protecție, acel mijloc de transport nu mai pleacă din stație sub sancțiunea administrativă împotriva șoferului sau a vatmanului. Astăzi (vineri, n. red.) am decis și am cerut Companiei de Transport Public să ia măsuri", a declarat primarul Mihai Chirica.