Autoritatile dintr-un judet ar putea impune purtarea mastii in spatiile deschise

Autoritatile din Arges iau in calcul "o generalizare a portului mastii" si anunta ca nicio localitate nu indeplineste criteriile privind carantinarea.

Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, afirma ca in acest moment nicio localitate din judetul Arges, aflat pe primele locuri in ceea ce priveste numarul de noi infectari cu SARS-COV-2, nu indeplineste criteriile privind plasarea in carantina.

Prefectul anunta ca va sustine in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) adoptarea unei masuri privind obligativitatea purtarii mastii inclusiv in spatiile deschise unde se produc aglomerari de persoane dar si acolo unde exista mai mult de doua persoane.

