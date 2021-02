Autoritatile romane, date in judecata de hotelieri si sefii de restaurante pentru restrictionarea activitatii

Autoritatile romane vor fi date in judecata de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) pe motiv ca le-a restrictionat activitatea si nu le-au despagubit. Anuntul a fost facut de Daniel Mischie, presedintele asociatiei.

"HORA a initiat procedura legala prin care vrem sa dam in judecata autoritatile si urmam procedura cu o casa de avocatura, in special pentru restrictionarea activitatii. Analizam ce inseamna acei 20% (ajutorul care urmeaza sa se acorde beneficiarilor din domeniul turismului sub forma unor granturi in vederea acoperirii partiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj - n. r.) comparativ cu faptul ca noi dorim sa dam in judecata autoritatile, si ma refer la autoritatile centrale", a declarat Daniel Mischie.

"Si am inceput cu Prefectura si continuam cu Guvernul. Este un parcurs anevoios, dupa cum stiti, din punct de vedere juridic, dar noi am demarat procesul de a da in judecata anumite entitati pentru restrictionarea activitatii si lipsa despagubirilor in acest sens", a continuat acesta.

El a subliniat ca, in principal, HORA va actiona in judecata Prefectura, care a pus in practica ceea ce a hotarat Guvernul, dupa care se va indrepta impotriva Guvernului.

"Ne indreptam impotriva legii date de Guvern, dupa care despagubirile le vom cere de la Ministerul Finantelor. Noi facem o actiune in toata tara (...) Noi de ce suferim azi? In momentul in care m-ai inchis, desi respect toate regulile pe care tu le-ai pus, eu cred ca tu trebuie sa ma despagubesti", a completat presedintele HORA.

