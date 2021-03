Autorul dublei crime de la Onești a fost detubat și poate vorbi. Ce va urma?

Bărbatul autor al dublei crime din Oneşti, Gheorghe Moroşan, a fost detubat, este stabil din punct de vedere medical şi ar urma să fie transferat în alt spital care are o secţie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil, a declarat, miercuri, directorul medical al Spitalul municipal Oneşti, dr Ana Maria Băncescu.

„Din punct de vedere medical, are tot suportul pe care noi îl putem oferi unui pacient. Şi din punct de vedere uman, este un pacient, un om pe care trebuie să îl tratăm, indiferent de sentimentele noastre. A fost detubat, poate vorbi. Pacientul, momentan, este stabil, dar există posibilitatea de a apărea complicaţii post-operatorii. Vă daţi seama, au fost nouă orificii, au fost leziuni produse de aceste bile de cauciuc, care se pot infecta. Are nevoie de investigaţii suplimentare, are nevoie de un CT abdominal, el trebuie investigat în continuare şi susţinut post-operator. (…) Are leziuni superficiale, dar multe. După extragerea bilelor de cauciuc, medicii chirurgi au constatat că nu au fost atinse organe vitale. Suntem spital suport-COVID, avem doar două locuri pentru pacienţi non-COVID, iar adresabilitatea la spitalul nostru este foarte mare. Va fi transferat în momentul în care vom obţine un aviz de la un spital care are o secţie de reanimare non-COVID şi are un loc disponibil”, a declarat medicul Ana Maria Băncescu.

Directorul medical al Spitalului Oneşti a adăugat că, în momentul în care a fost adus la unitatea sanitară, bărbatul era foarte agitat şi a fost nevoie de imobilizarea acestuia.

„Când a fost adus a fost foarte agitat, a trebuit să îl contenţionăm, după care s-a liniştit. Am încercat să discutăm cu el, am adus şi psihologul unităţii. La un moment dat s-a liniştit”, a precizat directorul Spitalului din Oneşti.

