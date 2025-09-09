Autostrada A8: de la Ministerul Transporturilor se vede bine. În realitate, lucrările merg în ritm de melc

Lucrările la A8 abia se mișcă, atât pe cele două șantiere deschise, cât și în procedurile de licitație.

„Potrivit termenelor contractuale, contractul pentru tronsonul Leghin-Moțca a fost semnat în luna septembrie 2023, iar durata de proiectare și execuție lucrări este de 30 de luni, neputând depăși luna august 2026”, îi răspunde ministrul Transporturilor deputatului ieșean Alexandru Muraru. Interpelarea acestuia din urmă a fost adresată în iunie, iar răspunsul ministrului, deși formulat în august, a fost afișat abia acum pe pagina Camerei Deputaților.

Replica ministrului Ciprian Șerban vine la două săptămâni după anunțul guvernamental privind scoaterea capetelor A8 din PNRR și propunerea de trecere a autostrăzii Moțca/Pașcani-Tg. Frumos-Lețcani-Golăiești-Prut pe finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). Acceptarea (sau nu) a segmentului ieșean din A8 și a celui sucevean din A7 pentru finanțare prin SAFE va fi decisă în noiembrie.

Autostradă mare, progres mic

„Prioritizarea proiectelor reprezintă un pas foarte important în definirea programului de investiții”, dat fiind că „investițiile identificate ca fiind necesare depășesc semnificativ bugetul disponibil”, explică ministrul.

El amintește criteriile: 35 la sută pentru eficiență economică, conectivitate strategică 25 la sută, reducerea emisiilor de carbon 20 la sută, utilizarea duală a infrastructurii 15 la sută și maturitatea pregătirii proiectului 5 la sută. Autostrada A8 este pe un coridor principal de transport european, dar asta pare să conteze mai puțin în răspunsul la interpelare.

În ceea ce privește stadiul în care se află cele 13 loturi în care a fost împărțită Autostrada Unirii, răspunsul ministrului Transporturilor menționează că cel mai avansat este Moțca-Leghin/Tg. Neamț, deși progresul e de doar 12 la sută de la începerea efectivă a lucrărilor, în februarie.

„Pentru respectarea graficului de implementare, reprezentanții Ministerului Transporturilor și ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au derulat o serie de discuții cu antreprenorul, în cadrul cărora s-a convenit asupra depunerii tuturor eforturilor pentru încadrarea în termenul menționat”, precizează ministrul.

Singurul lot pe care se mai lucrează este Tg. Mureș-Miercurea Nirajului, unde prima autorizație de construire (din cele trei necesare) a fost emisă în aprilie. De atunci, constructorul a atins deja un grad de progres de 5 la sută până în august, potrivit răspunsului la interpelarea lui Alexandru Muraru.

Cum stau cele șase loturi din sectorul montan

Pe cei 23,4 km ai lotului Miercurea Nirajului-Sărățeni, asocierea de firme, Ozaltin (Turcia) – Infravis (România) va începe etapa de proiectare (6 luni) pe 15 septembrie. Ulterior, construirea propriu-zisă ar dura 24 de luni.

Sărățeni-Joseni, 32,4 km, este în faza de proiectare, susține ministrul Transporturilor. Totuși, contractul încă nu a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB, desemnată câștigătoare încă din martie. Etapa de proiectare va dura în acest caz 14 luni, iar construirea acestui segment, 40 de luni.

Lotul Joseni-Ditrău, 14,4 km, este disputat de asocierile conduse de Danlin XXL și de SA&PE Construct-Spedition UMB. Conflictul a ajuns în instanță, unde verdictul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor favorabil băcăuanilor a fost atacat de nemțeni, desemnați câștigătorii licitației. Termenul de judecată a fost fixat pentru 1 octombrie.

Pe Ditrău-Grințieș, 37,9 km, unde proiectarea trebuia să înceapă pe 30 iunie și să se încheie la sfârșitul verii viitoare, sunt câteva probleme. Ministrul Șerban a explicat în interpelare că, printre altele, personalul nominalizat (de SA&PE Construct-Spedition UMB) pentru etapa de proiectare nu a fost aprobat. Totodată, prestatorul a reclamat că nu i-a fost pus la dispoziție șantierul pentru realizarea studiilor geotehnice și arheologice, dar ministrul Transporturilor susține că asta se va întâmpla, conform contractului, la începerea lucrărilor propriu-zise.

Grințieș-Pipirig, 34,1 km, adjudecat tot de asocierea condusă de SA&PE Construct-Spedition UMB, e în așteptarea semnării contractului – care va dura de asemenea 54 de luni: 14 pentru proiectare și 40 pentru construirea autostrăzii.

Lotul Pipirig-Vânători/Leghin, 19,3 km, are contractul semnat cu aceeași asociere, dar CNAIR încă nu a emis un ordin de începere a proiectării (12 luni) și execuției (36 de luni).

Licitații prelungite pe loturile din județul Iași

Pe tronsonul ieșean al A8, lucrurile sunt și mai simple: toate cele cinci loturi sunt în diferite faze de licitație. Astfel, de la Moțca la Lețcani este în curs evaluarea ofertelor depuse, iar loturile de la Lețcani până la podul peste Prut sunt în etapa înscrierii intențiilor de participare, după ce termenele au fost amânate succesiv pe fondul unor contestații.

În fine, ministrul Transporturilor cotează abia la 1 la sută avansul lucrărilor la podul peste Prut, care însă se derulează constant la fundațiile picioarelor podului pe ambele maluri, dar și pe traseul drumului de acces, potrivit DRDP Iași. Perechea de poduri, câte unul cu două benzi pe fiecare sens, ar trebui să fie gata la sfârșitul anului viitor.

Publicitate și alte recomandări video