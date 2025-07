Autostrada A8 este în aer. Drumul de mare viteză se va face, dar nu se știe câți dintre noi îl apucăm

Nu se pierde niciun euro, iar banii PNRR se duc, toți, pe proiectele de autostradă avansate, cum e A7. Aceasta este „traducerea” concisă a declarațiilor făcute marți de ministrul Proiectelor Europene pe care ne-a oferit-o Cătălin Urtoi, membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Practic, Autostrada Moldovei până la Pașcani va fi finanțată 100 la sută din bani europeni, statul român scăpând de povara cofinanțării în condițiile în care bugetul de stat este secătuit.

După discuțiile pe care le-a avut miercuri cu ministrul Transporturilor și cu directorul Companiei Naționle de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cătălin Urtoi ne-a spus că accentul se pune pe proiectele „mature” (cu documentație completă, atribuite și eventual începute deja), după criteriul unic „primul venit, primul servit”. De exemplu, dacă lotul Moțca-Tg. Neamț nu mai este în PNRR, deci nu mai există presiunea finalizării lui anul viitor, firma care a câștigat contractul (UMB) se poate concentra să finalizeze A7 până la Pașcani până la 31 august 2026, conform cerințelor PNRR. Lucrările pe capătul A8 de la Moțca și mai departe vor fi reluate și vor continua pe măsură ce A7 se apropie de final, ne-a mai spus Cătălin Urtoi.

Coridoarele prioritare de transport europene nu se mai potrivesc în România

Cu o zi înainte, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a confirmat că cele două capete ale A8 pe care abia au început lucrările în teren (Moțca-Tg. Neamț și Miercurea Nirajului-Tg. Mureș), jumătatea de A7 care era aproape gata (Ploiești-Buzău-Focșani), precum și segmentul de pe A3 dinspre Cluj-Napoca spre Zalău (Nădășelu-Poarta Sălajului) nu mai sunt finanțate prin PNRR. Rămân în schimb pe banii PNRR segmentul lipsă de 10 km de pe A1 Holdea-Margina și cealaltă jumătate de A7 (Focșani-Bacău-Pașcani).

Ministrul Dragoș Pâslaru a invocat două motive – că procedurile de licitație pentru loturile excluse din PNRR nu au respectat legislația europeană în materie de achiziții publice, respectiv că lucrările pe acele loturi nu pot fi gata până în august 2026, termenul limită impus pentru finanțarea prin PNRR. Însă fondurile nu s-au pierdut, ci au fost mutate de la loturile cu probleme la cele rămase în PNRR, cu condiția finalizării lor la termenul menționat, adică la sfârșitul verii viitoare. Media de progres pe Focșani-Pașcani abia a trecut de 33 la sută, în vreme ce capetele A8 nu ajung nici la 10 la sută. „Căutăm surse alternative de finanțare pentru proiectele prioritare, gen segmentele de autostradă din A7 și A8 care v-am spus că nu mai sunt prinse în PNRR”, a mai spus Dragoș Pâslaru.

Trebuie precizat că ploaia de licitații din ultimii doi ani pentru loturi de autostradă din rețeaua prioritară, cum e A8, sau din afara acesteia – cum sunt Drumul expres Oradea-Arad și Alternativa Techirghiol – au acoperit de peste trei ori Programul Transport 2021-2027. Amintim că doar 9,6 miliarde de euro erau alocați acestui program, din care mai mult de jumătate este cofinanțarea de la bugetul de stat.

Întrebări pentru premier și miniștrii lui

Și cei de la asociația „Moldova Vrea Autostradă” au remarcat că banii PNRR nu sunt pierduți, ci redistribuiți, dar subliniază că „trebuie găsită repede o soluție pentru capetele A8 şi restul A8” și că A7 până la Pașcani trebuie să fie gata până în august 2026.

Într-un mesaj adresat premierului și miniștrilor Transporturilor și Proiectelor Europene, MVA solicită și câteva răspunsuri:

„De ce CNAIR a ascuns ratarea PNRR pentru loturile A8 Moțca-Leghin și Tg. Mureș-Miercurea Nirajului?”, „E o pură coincidență anularea ședințelor de progres la finele anului 2024 de către CNAIR, singurele elemente de minimă transparență decizională din partea autorităților?”, „Ce garanție există că Autostrada A8 se va construi până în anul 2030 (conform legislației naționale și europene) în contextul în care autoritățile centrale au mințit și dezinformat comunitatea, finanțările din Programul Transport 2021-2027 sunt supracontractate iar programul de guvernare 2025-2028 precizează negru pe alb că se sistează semnarea de noi contracte?”, „Cine din CNAIR își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea procedurilor de achiziții publice și a întârzierilor repetate (precum eliberarea ordinelor de începere a lucrărilor) care au dus la ne-eligibilitatea sau imposibilitatea finalizării fizice în termenele PNRR a şantierelor de autostradă?”

Mai este A8 o prioritate pentru Guvern?

Săptămâna trecută, Ciprian Șerban, singurul ministru moldovean din tot cabinetul Bolojan, dădea asigurări în răspunsurile a două interpelări venite din partea unor deputați ieșeni că vor fi bani pentru construirea A8. Astfel, în privința celor două capete ale sectorului montan, Tg. Mureș-Miercurea Nirajului și Tg. Neamț-Moțca, unde lucrările au început efectiv abia astă-primăvară, ministrul Transporturilor s-a arătat ferm:

„Având în vedere stadiul avansat de implementare a acestor obiective de investiții din cadrul Autostrăzii A8, precum și angajamentele de finanțare semnate, progresul acestor proiecte nu poate fi pus în pericol din cauza lipsei fondurilor”.

Cât privește celelalte tronsoane ale A8, „ele sunt eligibile pentru finanțare prin fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, fiind în diferite etape de implementare”, i-a răspuns el deputatului Ciprian Paraschiv. Cum A8 este inclus în „categoria proiectelor prioritare pentru finalizarea cordoarelor rețelei de transport transeuropene (TEN-T) elegibile pentru finanțare prin Programul Transport 2021-2027, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii consideră că insuficiența bugetară nu poate afecta progresul acestor proiecte”.

Primele semne de amânare pe A8 au venit de la CNIR

Pe de altă parte, la ultima ședință a Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, întrunit chiar a doua zi după ce ministrul Transporturilor le-a răspuns deputaților ieșeni, a fost aprobat bugetul CNIR pe anul în curs. Pentru Autostrada Unirii a fost prevăzută doar suma de 134 de milioane de lei, destinată plății exproprierilor făcute pe cele patru loturi ale sectorului montan administrate de CNIR.

Niciunul dintre cele patru loturi (Sărățeni-Joseni, Joseni-Ditrău, Ditrău-Grințieș și Grințieș-Pipirig) nu are alocați bani pentru anul 2025, chiar dacă unul are contractul semnat, iar pentru un altul contractul poate fi semnat în orice moment. „Acolo unde e nevoie de alte fonduri se pot face relocări între rânduri”, am aflat de la purtătorul de cuvânt al CNIR. Cele patru segmente au termene de finalizare aprilie 2028 (Joseni-Ditrău), respectiv decembrie 2029.

Publicitate și alte recomandări video