Autostrada şi calea ferată promisă de americani vor trece prin apropierea Iaşului?

Are un mare avantaj că nu sunt munţi în această parte şi construcţia ar fi mult mai facilă. Consultantul Andrei Caramitru a susţinut şi el în primă fază această variantă. Ulterior au fost multe voci care au arătat că traseul va fi de fapt prin Ungaria din cauză că Ucraina nu este încă parte din NATO şi Uniunea Europeană şi aceasta ar complica foarte mult construcţia din punct de vedere politic. Noua infrastructură are şi un pronunţat rol strategic, ar permite transportul trupelor NATO din Polonia în România şi invers.

“ŞTIRE SENZAŢIONALA - AUTOSTRADA CONSTANTA-GDANSK

Azi a venit anunţul. Americanii vor face o autostrada plus linie ferată rapida între Constanta si Gdansk. E ceva absolut excepţional. Vedeţi harta mai jos. Pe scurt:

- Moldova va exploda ca dezvoltare. Va fi la mijocul drumului între 2 capitale mari - Varşovia şi Bucuresti, şi doua porturi mari - Gdansk şi Constanta

- Bucureştiul va fi aproape de Varşovia cu maşina sau trenul (cam cât ne ia acuma sa mergem pana la Arad). Asta va integra cele doua economii - care sunt clar cele mai mari din Europa de Est

- Va exista o noua ruta comercială esenţială - între Constanta şi Gdansk. Adică se pot importa pe mare bunuri in cele doua porturi şi traversată rapid Europa între marea Baltică şi Marea Neagră / Mediterana. Senzaţional

- Trupele vor putea fi mutate rapid pe flancul de Est al NATO

Este absolut epocal şi extraordinar. E motiv mare de bucurie. Mare mare”, a scris Andrei Caramitru pe contul său de Facebook.

Ulterior el a revenit asupra postării şi a spus că traseul viitoarei autostrazi nu se confirma. “Mai devreme am scris despre autostrada Constanta-Gdansk. Evident - o ştire mare. Mai ales ca trece prin Moldova.

Acum avem o problema. Eu m-am bazat ce a spus ministrul dezvoltării din guvern (vedeţi mai jos ce a postat). Însă - proiectul oficial din Iniţiativa celor Trei Mari e de fapt prin Slovacia şi Ungaria, adică mai conectează un pic autostrăzile europene. Nimic in plus in mod real.

Dacă nu se face prin Moldova nu e bine deloc. Pentru ca - sincer vorbind - Moldova nu va exploda economic decât dacă e conectata şi la Constanta / Bucuresti şi la Polonia prin Ucraina. Aşa Moldova ar fi centrală pe o ruta importantă. Altfel - e marginea marginii, chiar dacă se leagă de Transilvania. Şi impactul american ar fi redus, de fapt ar complementa un pic proiectele din Bruxelles.

Guvernul şi decidenţii ar face bine sa facă lobby, sa se asigure ca traiectoria e Constanta - Iaşi-Lvov-Varşovia-Gdansk. E foarte important asta”, potrivit lui Caramitru.

Pe pagina Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor România se arată că traseul viitoarei autostrazi va fi peste munţii Carşati, prin Ungaria. “Via Carpatia: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a susţinut şi participă la realizarea proiectului promovat de partea polonă, Via Carpatia care are ca obiectiv principal crearea unui coridor de transport din partea de nord a Europei spre sud, prin Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia, ca o nouă conexiune de autostradă între nordul şi sudul Europei, integrând sistemul de transport al statelor participante”, se arata pe pagina MTIC. Conform celor de mai sus traseul ales ar fi Constanţa-Bucuresti-Budapesta-Gdansk.

De asemenea, profesorul George Turcănaşu din cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din IaşI arată că este foarte probabil ca traseul viitoarei autostrăzi şi a căii ferate să treacă prin Ungaria şi nu prin Ucraina din cauză că aceasta nu este parte nici din Uniunea Europeană şi nici din NATO.