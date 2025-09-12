Autostrăzile Moldovei: Planul B de finanțare dacă nu vin fonduri din programul de înarmare

O conferință care a reunit la Iași reprezentanții instituțiilor și autorităților de care depind A7 și A8 a dat glas nemulțumirilor legate de mersul proiectelor, dar a marcat și determinarea celor responsabili să continue construirea autostrăzilor.

Proiectele autostrăzilor din nordul Moldovei au reunit ieri la Iași reprezentanți ai autorităților locale și naționale. O ședință a Guvernului anunțată ca de obicei din scurt i-a oprit la București pe miniștrii Transporturilor, Ciprian Șerban, și Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Au venit în schimb doi secretari de stat de la Transporturi – care au și „încasat” nemulțumirile exprimate la conferință –, reprezentanți ai celor două companii naționale de drumuri și autostrăzi, CNAIR și CNIR, directorul general al Agenției de Dezvoltare Regonală Nord-Est, parlamentari de la aproape toate partidele (fără PNL, POT și SOS România), administrația locală trimițând câte un viceprimar, respectiv un vicepreședinte.

Discursurile din deschidere au aparținut organizatorilor, Cătălin Urtoi și Irinel Bucur, consulului Republicii Moldova, Ion Coșer, care a subliniat importanța realizării Autotrăzii A8 și a podului peste Prut, și a reprezentanților autorităților locale. Marius Dangă, vicepreședintele CJ, a remarcat lipsa reprezentanților celorlalte asociații pro-autostrada, adăugând însă că până la urmă această concurență a mișcărilor civice este benefică într-un fel proiectului Autostrăzii Unirii.

Cum a devenit Moldova importantă în strategia regională

Așa cum am relatat, Conferința Națională organizată de Asociația „Hai că se poate!” are loc într-un moment în care finanțarea celor două proiecte suferă modificări substanțiale: în vreme ce pentru A8 se caută acum resurse inclusiv pe programe militare, A7 beneficiază până la Pașcani de toate resursele PNRR rămase încă necheltuite din partea nerambursabilă a Planului Național de Redresare și Reziliență, iar de la Pașcani spre Suceava și Siret, concurează cu A8 pentru fondurile militare.

Irinel Scrioșteanu, unul dintre cei doi secretari de stat de la Transporturi veniți la Iași, a subliniat că Moldova a fost inclusă într-un plan regional strategic. El s-a referit la propunerea guvernului ca segmentele A8 din județul Iași și A7 din județul Suceava să fie finanțate din programul de înarmare al Europei, ceea ce înseamnă că Moldova „va fi luată în calcul pentru proiecte viitoare”. El a adăugat că războiul din Ucraina se va încheia, dar că cel hibrid va continua și că acesta nu va putea fi combătut decât prin dezvoltare economică.

Avantajul Autostrăzii Unirii este că cele două capete (Tg. Mureș-Miercurea Nirajului și podul peste Prut) sunt în lucru, a remarcat la rândul ei Cristina Amărăzeanu, care conduce departamentul Obținere Finanțări/ Fonduri Externe al CNAIR.

Surse alternative de finanțare

Cătălin Urtoi a intervenit cu două întrebări: 1. Există un Plan B în cazul în care A8 nu va intra pe programul de înarmare? și 2. De ce nu alocă Guvernul banii pentru exproprierile de pe traseul montan al A8?

Ionel Scrioșteanu i-a răspuns că nu crede că Comisia Europeană se va răzgândi în privința mecanismului Security Action for Europe (SAFE). El a invocat și gradul de absorbție al vechiului Program de Infrastructură Mare (POIM), de 140 la sută, și a arătat că vor fi relocate fonduri de pe alte programe pe cel de transport. Pe de altă parte, Scrioșteanu s-a arătat încrezător că mai pot veni fonduri din programul pe baza căruia se construiește podul peste Prut, CEF (Connecting Europe Facility, program de mobilitate militară), care acoperă 50 la sută din costul proiectelor de infrastructură.

La București, „Moldova nu există”

Discuțiile s-au animat după o altă intervenție, a lui Petru Movilă, invitat la conferință în calitate de co-autor al Legii A8, adoptată în 2018. El a avut o pledoarie pro-autostradă critică la adresa autorităților. Fostul deputat a remarcat că A8, deși e pe un coridor important european (Budapesta-Odesa), este în concurență cu alte proiecte. El a dat exemplul drumului expres București-Craiova, în curs avansat de execuție. „Vrem același tratament. Moldova nu există”, a spus fostul parlamentar. El i-a arătat cu degetul și pe liderii administrației locale: „Nu se duce nimeni la București să se bată pentru proiectele Iașului”. Petru Movilă a încheiat retoric, făcând aluzie la perspectiva finanțării sectorului ieșean al A8 prin programul militar european SAFE: „Ce făceam dacă nu era războiul din Ucraina, îngropam autostrada?”

Ionel Scrioșteanu a menționat ca răspuns că „în două, trei săptămâni” va fi adoptată hotărârea de guvern cu indicatorii tehnico-economici ai Centurii Podu Iloaiei. Ziarul de Iași a relatat încă de acum două luni despre iminența adoptării HG, dar secretarul de stat a justificat întârzierea prin majorarea TVA și necesitatea refacerii calculelor.

Conferința organizată de Asociația „Hai că se poate!” a inclus apoi în sesiunile de discuții mai multe subiecte: progresul lucrărilor pe segmentele A7 și A8, principalele provocări și riscurile cauzate de întârzieri, asigurarea finalizării celor două proiecte la termen, priorități naționale, fondurile europene și guvernamentale disponibile și impactul infrastructurii în domeniile economico-sociale.

Publicitate și alte recomandări video