Avem un vaccin eficient împotriva unui cancer agresiv. Hai să nu ne mai tratăm cu rostopască și „gheara dracului”

Trăim într-o lume în care medicina a avansat enorm, iar instrumentele de prevenție sunt la îndemâna noastră mai mult ca oricând. Și totuși, România continuă să fie pe primul loc în Europa la mortalitatea prin cancer de col uterin. În fiecare an, peste 3.000 de femei sunt diagnosticate cu această boală, iar aproximativ 1.800 își pierd viața. Sunt statistici reci, dar în spatele lor stau chipuri, familii, povești neterminate.

HPV, virusul papiloma uman, este responsabil pentru aceste drame. Un inamic invizibil, extrem de răspândit, despre care încă se vorbește prea puțin. Se transmite ușor, prin contact sexual, dar și prin alte căi, și nu face diferența între femei și bărbați. De altfel, peste 90% dintre persoanele active sexual vor face, pe parcursul vieții, o formă de HPV, chiar și dacă au același partener. Majoritatea vor fi forme ușoare, de nesesizat.

Dar în formele sale grave, infecția cu HPV poate duce la cancere de col uterin, orofaringe, anus sau penis. Și dată fiind răspândirea foarte mare, există foarte multe astfel de cazuri.

Avem însă o armă sigură și eficientă: avem vaccinul. Este un ser cu peste 20 de ani de utilizare în lume, milioane de oameni imunizați și rezultate dovedite. Țări precum Marea Britanie sau Australia au ajuns să elimine aproape complet cancerul de col uterin cauzat de HPV datorită programelor consecvente de vaccinare.

Vestea bună este că, începând din octombrie, vaccinul HPV devine gratuit pentru persoanele de până la 26 de ani. O extindere importantă, până acum, limita era de 18 ani. În plus, femeile între 27 și 45 de ani beneficiază în continuare de o compensare de 50%. Practic, statul face un pas pe care îl așteptam de mult. De ce e important? Pentru că vaccinul nu e ieftin. O doză costă aproximativ 600 de lei, iar pentru protecție completă sunt necesare trei doze. Vorbim de aproape 1.800 de lei, bani pe care multe familii nu și-i permit. Am întâlnit paciente care au fost nevoite să se împrumute pentru a plăti vaccinul. Una dintre ele mi-a spus că, în liceu, ar fi putut să se vaccineze gratuit, dar părinții i-au interzis. Acum are HPV. A avut norocul să nu fie o tulpină cu risc mare de cancer, dar se vaccinează acum pe ascuns, cu banii strânși cu greu.

Știu că vocile antivacciniste nu vor întârzia să apară. Le auzim mereu cu conspirații și ironii de tipul „o să-ți mai crească o mână sau un picior”. Numai că realitatea e prea tristă ca să mai venim cu argumente de genul. Realitatea e că, în lipsa vaccinului, oamenii mor. Mor din cauza unor cancere care pot fi prevenite.

Vaccinul anti-HPV este eficient în prevenirea infecțiilor cu cele mai periculoase tipuri de HPV, în special cele care cauzează cancer de col uterin, dar și alte tipuri de cancer la bărbați și femei. Chiar dacă te vaccinezi, există posibilitatea să contactezi virusul, dar impactul este mult redus, infecția foarte puțin probabil să devină gravă și să ducă la cancer. Practic, vaccinul nu garantează că nu vei lua HPV, dar protecția oferită împotriva tulpinilor cu risc înalt și reducerea șanselor de complicații severe fac ca vaccinarea să fie cel mai sigur mod de a-ți proteja sănătatea pe termen lung. Screeningul, testul Babeș-Papanicolau, pentru tot restul vieții rămâne o recomandare fermă, indiferent dacă v-ați vaccinat sau nu.

Iar acesta este doar începutul: sunt studii avansate de vaccinuri care au tehnologia de a „colora” celulele canceroase, astfel încât sistemul imunitar să le poată identifica și neutraliza. Fără chimioterapie, fără intervenții chirurgicale dureroase și cu șanse de supraviețuire măsurate doar în ani. O astfel de descoperire va schimba fundamental modul în care ne raportăm la cancer și vom putea vorbi, pentru prima dată, de vindecarea completă a bolii. Posibil chiar în următorii 10-20 de ani.

Dar pentru acum, mesajul meu este simplu. Nu lăsați zvonurile să vă decidă viitorul. Vaccinarea nu este doar o injecție. Este o investiție în sănătate. Dacă vă încadrați în categoria de vârstă, mergeți și vaccinați-vă. Dacă aveți în familie adolescenți sau tineri, încurajați-i să facă acest pas, mai ales că pentru ei este gratuit. HPV nu e o glumă, este o realitate medicală pe care o putem schimba. Și depinde doar de noi.

