Aventurile pistolarului Donald în Europa

Am fost atrași de America și nu ne-a fost de ajuns să o credem frumoasă, tranșantă, directă, brutală și atât; am încercat să ne convingem că aceasta poate fi și nobilă, stilată, sensibilă, educată, profundă. Dar adevărul e că aceste caracteristici sunt doar împrumutate, de dată recentă. Fondul american a rămas același în toate sferele sociale și în toate domeniile, cel de la început, al pionierului neînfricat și fără scrupule.

Am sărit cu toții pe Trump, îl facem în toate felurile, atât în scris, cât mai ales prin viu grai. Îi aruncăm toate zoile în cap, îi băgăm toată carnea în frigider. Unii sunt îngroziți de ideile și cuvintele lui, alții jubilează, de parcă, în sfârșit, a venit cineva care să spună ce gândesc ei. Fiecare afirmație a lui parcă e un pumn în gura cuiva. Arată efectiv ca într-o bătaie de cowboys scăpată de sub control, dintr-un film western. Toată lumea aruncă cu scaune și mese, se aud scrâșnete de dinți, gemete, urlete, se văd măsele zburând, pahare sparte, sticle izbite în cap. Barmanul e ascuns sub tejghea, prostituatele s-au încuiat în camera lor de la etaj. Preotul și cioclul așteaptă afară cu un zâmbet necontrolat pe față, copiii se uită pe geam.

Abia asta e viața adevărată de yankeu, nu liniștea din saloanele victoriene, sticlind de curățenie și ordine. Abia ăsta e spiritul american de la mama lui, nu sclifoselile false de până acum…

Credeți că glumesc? Nu glumesc aici absolut deloc. Figura tipică de american este aceea de ins care face tot ce-i trăznește prin cap, fără nicio rușine, fără nicio jenă, fără nicio reținere. Ei sunt cei care au arătat lumii cum e să fii liber cu adevărat în gând și în faptă. Asta ne-a plăcut la ei, asta am încercat mereu să împrumutăm, să imităm. Limba lor lată, obraznică, ne gâdilă urechile, spre deosebire de cea britanică, una reținută, timidă, parcă a unui om speriat de bombe, vorbind în sughițuri.

Tipul de american, cu statura mândră, cu privire pătrunzătoare, înalt, de o frumusețe aproape ireală, cu trăsături simetrice, cu pielea impecabilă, care te privește fără rușine drept în ochi, care face glume nesărate, a devenit idealul nostru, al tuturor de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Și atunci de ce ne mirăm atât de mult la manifestările lui Trump? Ce e surprinzător la el? Ce poate fi surprinzător la un american? Nimic. Americanul a fost, este și va fi mereu el însuși. Nu va ieși din asta, nu va fi snob, nu se va dedubla precum englezul, nu va pretinde că este altceva decât este cu adevărat și nici nu va fi mofturos precum francezul, nu va fi corect până la sânge precum germanul sau suedezul. El va fi mereu egoist, franc până la nesimțire și va merge tot timpul pe cartea asta.

Nu e nimic insultător în ce zic aici, orice american citind aceste rânduri se va recunoaște și va aprecia caracterizarea. Pentru că este una apreciativă. E un mod de a fi și de a gândi pe care el, americanul, l-a manifestat și impus, și pe care noi, ceilalți, am tot încercat să îl imităm.

Acum, când vine un american tipic și ne spune că își bagă picioarele în promisiuni trecute și că va face exact ce va dori el în următorii ani, pentru propriul interes, nu e nimic nou. Trump nu e ceva diferit. Așa sunt americanii, nu le-a păsat niciodată de nimeni în mod deosebit. Nu au iubit și nici nu le-a fost frică de nimeni. Au făcut ce au vrut. În asta constă, de fapt, spiritul american, poate chiar farmecul lor: să meargă în ce direcție vor ei, să obțină mereu un profit și să arate bine. Am iubit de-adevăratelea tupeul american și nu ne putem opri acum.

Cine altul putea să vină și să zică exact opusul a tot ce s-a spus de trei ani încoace despre Ucraina și Zelenski decât un american? Cine ar putea, pe lumea asta, să intre cu cizmele murdare de noroi în salonul proaspăt curățat, decât un american? Cine ar putea să dea o bășină zgomotoasă, cu miros împuțit, în biserica plină, decât tot un american?

Zelenski a fost mângâiat pe creștet pe la toate curțile domnești și făcut erou, uns cu toate mirurile posibile drept luptător contra tiraniei, trimis din ceruri al democrației, și, deodată, peste noapte, vine Donald care, de față cu toți, în plină slujbă, cum ar veni, cu preotul de față, îl face pe ucrainean dictator, incompetent, președinte nelegitim, manipulator și altele asemenea. Te bușește râsul. Numai în filmele cu John Wayne sau Clint Eastwood mai vedeai așa ceva.

La fel sunt și australienii. În situația asta, noi, europenii, ne scărpinăm în cap cu jenă, ne uităm unii la alții, șușotim pe ascuns și ridicăm din umeri. Și nu e nimic de mirare aici. Sunt oameni simpli care au ajuns foarte sus și foarte bogați prin muncă, îndrăzneală, seriozitate și perseverență. Poți avea încredere în ei atâta timp cât le atragi atenția, dorința și le oferi perspectiva unei distracții sau a unui câștig, oricât de mic ar fi. Sunt materialiști prin esență, nu au vreun scop spiritual, nu fac ceva dezinteresat. Și Biden era la fel, și cei dinaintea lui. Niciunul nu era diferit, niciunul nu era de esență nobilă, vreun intelectual fin. Sau poate că a fost JFK un pic, dar a plătit scump pentru această îndrăzneală.

Au căpătat respectul lumii pentru aceste atuuri, pentru pragmatismul lor tranșant, care le-a devenit stindard. Libertatea, pentru ei, e dusă la extrem și le dă un farmec irezistibil. Cu un american poți vorbi orice, te va înțelege și te va aprecia. Dar dacă simte că pierde vremea cu tine, te va lăsa fără nicio jenă. La urma urmei, americanii au inventat căsătoriile și divorțurile pe bandă rulantă, nu?

Noi, europenii, suntem plini de emoții, de gânduri, de prejudecăți, de principii învechite, de care ținem cu dinții și care, de fapt, nu ne ajută la nimic. Suntem prețuiți pentru noblețea noastră, pentru profunzime și pentru sensibilitate. Dar suntem naivi și trăim în trecut, în iluzii. Suntem apreciați de americani pentru istoria noastră, pentru ciudățeniile noastre și ținuți în preajmă ca niște prieteni de petrecere, pentru simțul umorului și pentru că suntem funny.

Ei bine, știind toate astea dinainte, nu înțeleg de ce suntem atât de revoltați când Trump ne-a anunțat că nu ne mai ajută ca până acum? Ce e atât de strigător la cer să afli că un om care te-a ajutat ani la rând nu vrea să o mai facă la un moment dat? Cât de nobili dovedim că suntem dacă ne apucăm să înjurăm pe cineva care nu vrea să ne mai dea bani când îi cerem? Nu vrea, sunt banii lui, e dreptul lui să refuze.

Să fim serioși. Suntem și noi oameni mari, ce naiba. Ba chiar suntem mai bătrâni ca ei, cu mai multă experiență. Ne putem descurca și singuri. Și poate chiar e mai bine așa. Ce e cu atâta imitare a altora?

Cel mai rău o să ne fie nouă, românilor, pentru că am devenit atât de americanizați în ultima perioadă, ne-am confundat atât de mult cu cei de peste ocean, încât o să ne batem cap în cap o bună bucată de vreme până o să ne dăm seama ce e cu noi. 90% din cultura noastră de azi e de sorginte americană, ce o să ne facem fără ea? Limba noastră rom-engleză va suferi din nou o transformare, a câta oară?

Probabil vom reconfigura traseul, vom reveni la francofonia pe care am părăsit-o odată cu invadarea culturală a SUA, pentru că singuri, cu propria noastră imagine în față, nu ne descurcăm, o luăm razna… Macron chiar părea foarte entuziasmat la întâlnirea cu Bolojan de zilele trecute. A uitat de România, dar iată că, în mod nesperat, revenim în atenția lui.

Briscan Zara este scriitor și publicist

