Averile la control! Ultimele „fotografii publice” ale averilor șefilor bugetarilor ieșeni. Azi: averea inspectorului-șef al Poliției de Frontieră

Indiferent de veniturile funcționarilor publici, fie ei directori sau inspectori cu statut special, strategiile financiare nu exclud, aproape niciodată, creditele bancare. Inspectorul-șef al Poliției de Frontieră Iași, Victor-Dumitru Mariniuc, nu face excepție. Deși are împrumuturi semnificative la două bănci acesta și-a permis și investiții serioase în imobiliare, achiziționând în 2024 un teren intravilan și o locuință spațioasă în județul Iași.

Continuând exercițiul de transparență început de „Ziarul de Iași”, am intrat și pe site-ul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași și am aruncat o privire în declarațiile de avere și interese completate anul trecut de către șeful Inspectoratului teritorial . Mariniuc deține cote-părți din mai multe proprietăți imobiliare. Cel mai mare teren agricol se află în județul Botoșani și are o suprafață de peste 4.5 hectare, ca titlu de moștenire. În 2024, a achiziționat împreună cu soția sa un teren intravilan de 340 de metri pătrați și o casă de locuit de 140 de metri pătrați în județul Iași.

Șeful de la Frontiera Iași merge cu o Dacia

La capitolul bunuri mobile, inspectorul-șef deține un autoturism Dacia cumpărat în 2018, un model accesibil și practic, fără alte vehicule de lux sau colecții valoroase. În ceea ce privește activele financiare, acesta a contractat împrumuturi semnificative, cel mai mare dintre ele ajungând la 500.000 de lei, ceea ce ar putea indica o posibilă investiție pe termen lung.

Pe plan profesional și personal, veniturile comisarului șef de la ITPF Iași se ridică la 154.328 de lei anual din funcția publică pe care o ocupă. Soția sa completează veniturile familiei cu 57.600 de lei, în calitate de consilier la Consiliul Național Român pentru Refugiați.

În ceea ce privește declarația de interese, reținem că inspectorul-șef este membru în mai multe organizații, precum IPA, SNPPC și Asociația Sportivă Scutul de Est, însă nu are contracte comerciale sau afilieri care să ridice semne de întrebare legate de eventuale conflicte de interese.

În altă ordine de ieri, averea lui Victor-Dumitru Mariniuc reflectă un parcurs financiar stabil și investiții semnificative în proprietăți. Pe partea veniturilor, salariul său și cel al soției arată o poziție confortabilă din punct de vedere financiar. Faptul că nu are plasamente, investiții sau alte surse de venit poate sugera o abordare mai prudentă în administrarea banilor, cel puțin la nivel declarativ. Este interesant că nu apar în declarație bunuri de lux sau active financiare extinse, ceea ce arată un profil patrimonial bazat în principal pe proprietăți și venituri salariale. Per ansamblu, documentul reflectă o situație financiară echilibrată, specifică unei persoane aflate într-o funcție publică importantă.

