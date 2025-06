Averile la control – Un director de la Finanțele ieșene a vândut terenuri de 100.000 de euro, altul are mașină din 1991 în garaj

Vedem astăzi cât câștigă cei patru șefi ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Iași, structura subordonată a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași. Conștiincioși, și-au publicat luna aceasta averile pe anul trecut. Șeful „cel mare” declară venituri din dobânzi, deși în declarația sa de avere nu figurează niciun cont de economii.

Altul a vândut terenuri de aproape jumătate de milion de lei anul trecut, adică aproape 100.000 euro, iar aproape întreaga sa avere este dobândită prin donație. Un alt șef menționează un singur bun de valoare în declarația de avere, un autoturism Ford Kuga, iar un alt șef din administrația fiscală trăiește modest, nu a cumpărat recent nimic, nu are mașini de lux, iar o parte importantă din avere e moștenită, inclusiv un Suzuki din 1991.

Niciun cont de economii, dar cu bani din dobânzi

Șeful AJFP Iași este Paul Ciobanu (foto), care deține un apartament de 40 mp în Iași, cumpărat în 2013 împreună cu soția. În plus, este proprietarul unic al unui alt apartament de 40 mp, dobândit în 2016. Anul trecut, veniturile sale din salariile de la DGRFP Iași au totalizat 132.485 lei, adică a primit în jur de 11.000 de lei lunar. De asemenea, a încasat dividende în valoare de 162 lei de la Evergent Investments SA și 412 lei de la Hidroelectrica SA. Din dobânzi, la BCR, a obținut 234 lei anul trecut, deși în declarația de avere depusă în mai 2025 nu figurează niciun cont de economii. Declarația sa este destul de sumară, cu multe secțiuni necompletate. Nu deține autoturism.

Bunuri obținute prin donație

Liliana Scriitoru, șef administrație adjunct colectare persoane fizice la AJFP Iași, deține mai multe terenuri în județul Iași, în mare parte dobândite prin contracte de donație împreună cu soțul său: un teren extravilan de 2.250 mp din 2006 (cota parte 50%), un teren intravilan de 1.993 mp din 2014, un altul de 316 mp și unul de 332 mp, ambele din 2019, precum și un teren intravilan de 247 mp, dobândit în 2016.

În ceea ce privește locuințele, Liliana Scriitoru are două case în județul Iași, ambele dobândite prin donație: o casă de 270 mp, în coproprietate 50%, din 2016, și o casă de 185 mp, dobândită în 2019, tot în cotă parte cu soțul său. Familia deține două autoturisme: o Skoda Octavia din 2005 și un Mercedes Benz din 2019. Anul trecut și anul acesta a vândut trei terenuri intravilane, încasând în total aproximativ 515.000 lei (aproximativ 100.000 euro). De asemenea, a obținut 50.000 lei din titluri de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) de la Ministerul Finanțelor. Are un credit contractat în 2024, în valoare de 38.000 lei, scadent în 2029. Salariul său anual de la Finanțele ieșene a fost de 126.038 lei, un venit lunar de circa 10.500 lei, iar soțul său, care lucrează în aceeași instituție, a încasat 97.805 lei. Documentul a fost semnat în iunie 2025.

Pe de altă parte, singurul bun de valoare al Simonei-Maria Rusu, șef administrație adjunct colectare persoane fizice la AJFP Iași, este mașina. Ea nu deține apartamente, case sau terenuri, dar are un autoturism Ford KUGA, fabricat în 2024. În primăvara acestui an a vândut un autoturism și a obținut 7.000 de euro pe el. Are și un credit contractat anul trecut, în valoare de 139.900 lei, cu scadență în 2029. Veniturile sale salariale de la DGRFP Iași în anul precedent au totalizat 101.557 lei, aproximativ 8.500 lei pe lună.

Funcționarul public cu un Suzuki din 1991 în garaj

Mihai Jehac, șef administrație adjunct inspecție fiscală, pare să fi adunat averea în mare parte prin moșteniri și investiții modeste. Are un teren intravilan de 108 mp, achiziționat în 1995 în județul Iași, și un alt teren intravilan de 40 mp, primit prin moștenire în 2021. Tot în 2021 a moștenit un teren agricol de 9.037 mp în județul Vaslui. Deține o casă de locuit în Iași de 140 mp, cumpărată în 2002, și o a doua casă de 62,48 mp, moștenită în 2021. Mai are și spații comerciale/de producție de 38 mp, obținute tot prin moștenire. În ceea ce privește autoturismele, are un Honda din 2005 și un Suzuki din 1991, primit ca moștenire. A contractat un credit de 40.000 lei în 2021, scadent în acest an. Veniturile salariale la Finanțele ieșene pentru anul trecut au fost de 124.753 lei, aproape 10.400 lei lunar.

