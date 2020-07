Avertismentul lui Tătaru: Urmează două săptămâni grele în care vom avea o creștere a numărului de cazuri

„Sunt două săptămâni grele în care vom avea o creștere a numărului de cazuri. (...) Dacă respectăm regulile putem vorbi peste două trei săptămâni de o aplatizare și de o scădere a numărului de cazuri. Dacă nu vom respecta regulile ne așteptăm la o creștere relativă, progresivă a numărului de cazuri”, a declarat Nelu Tătaru.

El a mai spus că, în prezent, „se consumă boala celor care au refuzat internarea”.

„Suntem într-o recrudescență cu o creștere a numărului de cazuri de opt săptămâni. Din prima săptămână a lunii iunie, când ajunsesem la 120-130 de cazuri noi, a urmat o creștere. În toată această perioadă am avut măsuri de relaxare, am avut de pe 3 iulie până pe 21 și lipsa unui cadru legislativ, a unor pârghii pentru a putea gestiona. Începând cu 23 iulie am reluat această muncă titanică de identificare, diagnosticare, izolare, carantinare sau izolare la domiciliu”, a conchis Tătaru.