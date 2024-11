Aveți drum spre București? Focșaniul poate fi ocolit de joi pe autostradă/VIDEO

Moldova are încă 11 kilometri de autostradă, la Focșani. Este vorba de un tronson din A7, care ocolește orașul Focșani. Cu cei 16,72 kilometri ai centurii Bacău, A7 are acum 27,72 kilometri în circulație, din totalul planificat de 453 km.

Joi, 7 noiembrie, s-a deschis circulația pe cei 11 kilometri ai Autostrăzii A7 Buzău-Focșani, între nodurile Mândrești-Munteni și Focșani Nord (DN2), parte din lotul 4. Acest tronson, cunoscut drept „Cocoașa vrânceană”, este gata de trafic, însă inaugurarea vine cu o întârziere de trei luni față de termenul planificat, august 2024. Acest tronson are o lungime mai mare decât proiectul inițial, deoarece autoritățile locale au solicitat ca autostrada să fie construită la o distanță considerabilă de municipiul Focșani, pentru a permite extinderea urbană între Focșani și Mândrești. Contractul cu UMB a fost semnat pe 6 septembrie 2022, iar lucrările au început efectiv pe 5 decembrie 2022.

Prima inaugurare pe A7 din acest an

Din păcate, drumul de legătură dintre DN2 și DN2D, ce ar trebui să funcționeze ca o centură de nord a orașului, nu va fi deschis încă. Relocarea unei linii electrice aeriene întârzie finalizarea pasajului peste calea ferată.

Aceasta este prima inaugurare pe A7 din acest an, iar în săptămânile următoare sunt planificate alte deschideri: loturile 1 și 2 dintre Buzău și Râmnicu Sărat vor fi date în folosință curând, urmate în decembrie de lotul 3, dintre Râmnicu Sărat și Focșani. În ceea ce privește lotul 3, care acoperă 36,1 kilometri între Râmnicu Sărat și Focșani, Asociația Pro Infrastructura nu crede că va fi finalizat în acest an, termenul oficial fiind aprilie 2025. Având în vedere condițiile meteorologice și posibila revenire a muncitorilor pe șantier pe 13 ianuarie 2025, după sistarea lucrărilor pe 22 decembrie, inaugurarea acestui segment, a podului peste Buzău, și a restului de 4,6 kilometri din lotul 1, plus drumul de legătură DN2-DN2D la nord de Focșani, este estimată pentru februarie-martie 2025.

Autostrada A7 se va întinde pe 440 de kilometri de la Ploiești la Siret

Pe ansamblu, Autostrada A7, cunoscută drept „coloana vertebrală” a Moldovei, se va întinde pe 440 de kilometri de la Ploiești la Siret, preluând traficul aglomerat de pe DN2 (E85). În prezent, lucrările acoperă aproape 320 de kilometri, iar pentru sfârșitul lui 2024 se preconizează inaugurarea a aproximativ 130 de kilometri, inclusiv segmentele dintre Ploiești și Buzău și între Buzău și Focșani.

Cu inaugurarea de joi, rețeaua națională ajunge la 47,17 kilometri noi de autostradă în 2024 și un total de 1.122,27 kilometri de autostradă și drum expres în exploatare. Între 20 și 24 noiembrie, se estimează deschiderea celor 30,8 kilometri ai lotului 2, între Buzău Nord (Vadu Pașii) și Râmnicu Sărat, cu mult înainte de termenul contractual din aprilie 2025, grație muncii impresionante a echipei de pe șantier.

Legătura cu DN2 la nord de Buzău va depinde de drumul de legătură din lotul 1 Buzău-Focșani, care are termenul deja depășit, august 2024, și același calendar de semnare și începere a lucrărilor ca lotul 4. Podul peste râul Buzău, componentă esențială a acestui contract, este puțin probabil să fie gata în 2024.

