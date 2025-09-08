Aveți instalație pe gaz la mașină? Rezervorul de GPL poate fi „bombă cu ceas” dacă nu e schimbat la timp. Ce spun inspectorii RAR

Mii de șoferi din România aleg mașinile cu instalații GPL (gaz petrolier lichefiat) pentru a economisi bani. Prețul unui litru de GPL este la jumătate față de cel al benzinei, însă, deși economiile sunt tentante, șoferii trebuie să țină cont neapărat de termenul de expirare al rezervorului.

Potrivit reglementărilor naționale, rezervorul de GPL trebuie înlocuit la fiecare 10 ani, iar dacă nu este verificat la timp, instalația devine extrem de periculoasă. Înseamnă probleme la Inspecția Tehnică Periodică (ITP), amenzi usturătoare și chiar riscuri de siguranță, atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. „Ziarul de Iași” urmărește subiectul de mai mult timp și, într-un articol anterior, a discutat cu un inspector RAR, care a explicat că aceste instalații pe gaz sunt sigure, asta dacă șoferii nu încearcă să repare sau să modifice instalația singuri.

10 ani de la data fabricației, nu de la montaj

Conform Registrului Auto Român (RAR), acest termen de 10 ani se referă la perioada de utilizare maximă de la data fabricației rezervorului, inscripționată direct pe rezervor sau pe eticheta montată pe acesta. Așadar, nu contează momentul în care rezervorul a fost montat pe mașină, ci data fabricației.

De exemplu, dacă rezervorul a fost fabricat în anul 2016 și l-ați montat abia în 2023, el trebuie înlocuit la anul, în 2026, adică la 10 ani de la data fabricației, nu de la montaj. Dacă termenul a expirat, rezervorul trebuie înlocuit cu unul identic sau compatibil cu restul instalației deja existente. Iar „înlocuirea se face obligatoriu în unități autorizate de RAR, pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL”, se arată într-o informare oficială RAR. Altfel spus, nu e loc de improvizații sau lucrări de mântuială, instalația trebuie montată și verificată corect, pentru a funcționa în siguranță.

Etichetele GPL nu sunt decorative

După montajul sau verificarea instalației, mașinile pleacă din service cu etichetele cu inscripția GPL, care nu se pun oriunde, ci în locuri vizibile, conform normelor RAR. Ele arată că mașina are instalație GPL omologată, ajută inspectorii la ITP să o identifice rapid și îi avertizează pe ceilalți șoferi în caz de accidente sau intervenții de urgență. La autoturisme (categoria M1), se aplică pe interiorul parbrizului și al lunetei, în partea dreaptă, jos, iar la autoutilitare ușoare (categoria N1), pe interiorul parbrizului, în partea dreaptă, jos, și pe suprafața posterioară a caroseriei.

După finalizarea lucrării, proprietarul mașinii primește un certificat de calitate și garanție, document esențial pentru următoarea etapă, cea mai importantă, anume prezentarea la RAR, pentru actualizarea datelor în cartea de identitate a vehiculului (CIV).

Pentru șoferii care știu că nu s-a făcut totul „ca la carte”, momentul la RAR poate fi cu adevărat tensionat, deoarece inspectorii verifică dacă montajul a fost făcut corect, controlează emisiile poluante atât pe benzină, cât și pe GPL, și înscriu datele noului rezervor în CIV. Fără această înscriere, autovehiculul nu va trece următoarele verificări tehnice.

Instalațiile GPL sunt sigure dacă sunt montate corect

„Ziarul de Iași” a mai scris pe seama acestui subiect, atunci când un inspector RAR ne-a explicat că instalațiile GPL sunt sigure, atât timp cât montajul se face într-un service autorizat, iar șoferii nu intervin asupra lor pe cont propriu. Specialistul a atras atenția că fiecare componentă are rolul de a proteja atât mașina, cât și pasagerii, iar în caz de oprire bruscă a motorului sau accident, alimentarea cu gaz se oprește automat.

Tot atunci, el a explicat și de ce în multe state europene, inclusiv în România, este interzisă parcarea mașinilor pe GPL în parcările subterane. În situații extrem de rare, dacă presiunea din butelie crește peste limita admisă, supapele speciale eliberează cantități mici de gaz pentru a reduce presiunea. Deși astfel de situații apar rar și sunt prevenite de sistemele de siguranță, această regulă rămâne una de precauție.

Inspectorul RAR a mai precizat pentru „Ziarul de Iași” că respingerea la verificările periodice este extrem de rară și, atunci când se întâmplă, motivele sunt legate în special de depășirea limitelor de poluare, nu de probleme sau defecțiuni care ar afecta siguranța instalației.

