Avocatul ieşean Mihai Lupu, analiză la rece asupre rezultatelor obţinute de USR-PLUD la Iaşi

Avocatul ieşean Mihai Lupu, membru al USR, face o analiză la rece a cauzelor pentru care alianţa USR PLUS nu a câştigat nici Primăria municipiului Iaşi şi nici Consiliul Judeţean. El consideră rezultatele alianţei foarte slabe la Iaşi. Mai jos redăm postarea sa integral.

“Aşa (nu-)i politica! Câştigarea alegerilor de către Alianţa USR PLUS la Iaşi, proclamată aseară cu emfază de principalii candidaţi s-a dovedit a fi doar parţială, fără a se datora meritelor personale deosebite sau unei strategii ieşite din comun („cea mai tare campanie din ţară”), ci unui nucleu electoral stabil (în jur de 25.000 de alegători), consecvent unor principii afişate şi dispreţului faţă de actuala administraţie. Meritele sunt exclusiv ale acestor alegători care au avut încredere şi au acordat un vot în alb.

Sigur, în continuare, ne putem lăuda că suntem cei mai tari, cei mai frumoşi, cei mai liberi, cei mai curajoşi. O privire onestă asupra rezultatelor mai poate tăia puţin din orgoliu şi din ambiţie, o calitatea foarte apreciată, dar care slujeşte mai mult dorinţa de putere ca interes personal decât interesele comunităţii.

I. Realitatea

1. Prezenţa slabă la vot. Nu poţi da vina pe pandemie. În alte oraşe s-a putut. Alegătorii au apreciat că oferta nu este pe măsura aşteptărilor, poate din ce în ce mai mari. Mai slabă decât la europarlamentare, mai slabă decât la prezidenţiale, mai slabă decât la alegerile din 2016.

2. Numărul de voturi. La fel, mai mic decât la alegerile precedente. Scuze se pot găsi şi aici: nu-s studenţii, atunci puteai vota oriunde în ţară etc.

3. Pierderea unei şanse care se iveşte o dată la patru ani. În alte oraşe mari, şansa a fost valorificată. Nu le mai menţionez, că se nasc argumente justificative suplimentare.

4. „Cea mai tânără echipă” şi „vrem să câştigăm” se pare că nu sunt argumente suficiente.

S-au folosit diverse sloganuri de campanie (curaj, curaj, curaj) şi „miracolul ieşean” fără să se clarifice / justifice acestea. S-au dat definiţii complet eronate pentru cuvântul curaj (să înţelegi, să suni, să dezvolţi). Totodată, o parte din zidurile, tonetele şi gardurile din Iaşi pe care a fost afişat acest slogan au fost vandalizate. USR Iaşi nu a avut nici o poziţie fata de acest aspect, deşi era de condamnat din prima clipă.

5. Ţinta stabilită fără nicio rezervă (câştigarea alegerilor, 40% pe municipiu şi 30% pe judeţ) e departe de a fi fost atinsă.

6. Extinderea s-a dovedit a nu fi fost, cu mici excepţii, decât o trambulină pentru cei care s-au ocupat de ea (responsabilii de extindere, angajaţii cabinetului parlamentar). În 40% dintre comune nu am avut candidaţi, în unele comune candidaţii au fost stabiliţi în ultimul moment pentru că cei susţinuţi de conducerea judeţeană fie au trecut la alte partide, fie nu s-au înscris în alegeri, fie au fost daţi afară din partid.

7. Abdicarea de la principii nu a adus voturi, ci dimpotrivă. A asigurat, în schimb locuri pe listă. Locuri care ar fi putut fi ocupate de oameni noi, care cred în valori, nu în oportunităţi.

8. Nu s-a făcut o analiza post-campanie. Nu s-au identificat problemele sau îmbunătăţirile şi deja s-a început strigarea la campania pentru următoarelele alegeri. Evident, aceleaşi persoane sunt responsabile. Nu s-a votat responsabil, nu s-a făcut publică delegarea acestuia.

9. La fel ca şi anterior, delegaţii noştri nu au primit suportul necesar. Nu au avut mâncare / cafea şi nu a fost clar la cine pot apela. Responsabilii de delegaţi nu au solicitat ajutorul nici până în ultimul moment.

10. Presa din Iaşi a fost ţinută la distanţă. Prezenţa la conferinţele USR a fost minimă, iar pregătirea candidaţilor pentru un dialog firesc nu a existat.

II. Posibile cauze

1. Autobuze, controlul admiterii membrilor, comunicarea interesată a conducerii, împiedicarea oricărei căi de interacţiune directă între „asociaţii politici”. Scuza: GDRP (protecţia datelor cu caracter personal). Falsă, pentru că este clar stipulat în regulament că membrii au dreptul să se cunoască direct, fiind supus unor reguli speciale doar accesul terţilor la date. Totuşi, într-un partid care are drept deviză curajul, este ruşinos să susţii că nu vrei să ştie lumea că eşti membru de partid. Poate doar dacă ai de ascuns ceva, cum ar fi participarea doar la vot pentru a-ţi susţine neamurile, colegii de liceu sau tovarăşii de petrecere.

2. Lipsa unei strategii. Nu a existat o strategie discutată şi aprobată în biroul judeţean, aşa cum ar fi fost firesc. Strategia doar a fost opera candidaţilor principali ai partidului, sărind peste căile legale. S-a dovedit a fi nu tocmai cea mai potrivită (USR PLUS Iaşi nu a luat nici măcar o menţiune la acest capitol, cu toate că premiile au fost acordate unor filiale de-ale noastre).

3. Organizarea defectuoasă. Acţiuni anunţate şi anulate, nu a existat un calendar clar, eveminente anunţate de pe o zi pe alta. Mai mult improvizaţie. Bună şi asta, pentru a reproşa lipsa de implicare a celor care au un program stabilit pentru cel puţin o săptămână (în unele cazuri anunţate cu doar 45 de minute înainte).

4. Abdicarea de la principii. Oamenii noi s-au transformat în oameni curaţi pentru a masca traseismul de conjunctură. Transparenţa e bună numai ca slogan în faţa electoratului. Principala grijă a conducerii este să nu iasă în presă toate încălcările statutului, nu respectarea lui. Legalitatea e un moft, importantă e oportunitatea politică. Această credinţă mai iese la iveală din când în când: „politica-i una, situaţia juridică e alta”. Or, electoratul nostru tocmai de asta a ieşit în stradă şi a stat în frig: pentru ca oamenii politici să respecte legea. Integritatea nu mai contează.

5. Lipsa de implicare în viaţa comunităţii, singura preocupare fiind parcursul personal, manifestat în lupta pentru putere. La centru, desigur. Iaşul este important doar ca trambulină.

6. Aducerea la tăcere a opoziţiei. Cine nu-i cu noi, e împotriva noastră. Dacă prea vocali, trebuie daţi afară din partid, şi cât mai repede (inclusiv mute, ban, kick, şters mesaje, şters postări, tentative de dat afara din partid).

7. Traseismul. Cei care erau adversari şi se acuzau de minciuni reciproce, au fost acum alături. Laudele aduse unui infractor corupt sau alăturarea oamenilor noi, curaţi. Cum să mai iasă oamenii la vot? Adică cei care au votat oamenii într-adevăr noi şi curaţi (cei 60.000 de la europarlamentare, pe care ne bazam).

Am contestat candidaturile traseiştilor la comisia de integritate. Plângerea a fost admisă şi s-a considerat că, într-adevăr, potrivit criteriilor de integritate, ei nu puteau fi prezenţi pe listele USR PLUS. Hotărârea era definitivă. Decizia Comisiei de Integritate a Alianţei USR PLUS, singura competentă să se pronunţe asupra respectării criteriilor de integritate, care a sancţionat traseismul, din motive de oportunitate politică, a fost invalidată.

„Nu tot ei” a fost un slogan de campanie al USR PLUS. „Tot ei” are o semnificaţie profundă: cei din vechea clasă politică sau cei care se comportă la fel. Poţi fi nou numai cu principii noi pe care le respecţi.

III. Soluţii

1. Respectarea statutului

2. Transparenţă, de la admiterea membrilor noi până la cheltuieli, mai ales cele din fondurile publice

3. Un management profesionist care să permită introducerea unor indicatori de performanţă clari şi recrutarea unor oameni ataşaţi valorilor partidului, prin participarea unor reprezentanţi ai societăţii civile care au susţinut principiile democraţiei

4. Interzicerea reală a cumulului de funcţii şi stabilirea incompatibilităţilor

5. Stabilirea unor scenarii de carieră clare pentru liderii de partid

6. Restricţionarea numărului mandatelor pentru a permite o regenerare a clasei politice

7. Obligativitatea unui consiliu etic independent, cu scopul de a critica şi evita excesele de putere ale liderilor, ar fi un alt lucru absolut necesar

8. Comisii de arbitraj funcţionale, care să pună în aplicare principiul legalităţii, anume că oportunitatea politică nu poate justifica încălcarea regulilor

9. Egalitatea de şanse a candidaţilor în alegerile interne: acces la resurse; reguli clare, predictibile, stabilite la nivel naţional; contencios electoral eficient, care să asigure respectarea legalităţii, inclusiv a principiilor incluse în statut

10. Reflectarea opiniilor minorităţii în deciziile majorităţii

11. Exersarea principiilor bunei guvernări în interiorul partidului

P.S. Vor veni acuze de neimplicare şi de lipsă de maturitate politică. Mesajul nu are drept scop generarea de emoţie cu ascunderea realităţii, ci este un apel la raţiune.

P.P.S. Dacă noi, fondatorii unui partid local al cărei înfiinţare a fost sabotată cel puţin imoral, de teamă că pierde voturi, de candidatul la primărie al PNL-ului de atunci, omul curat de acum, am fi avut aceeaşi conduită ca actuala conducere a USR Iaşi, Cosette Chichirău, proaspăt venită în ţară, n-ar fi avut nicio şansă. Pe listele de atunci ar fi fost alţi oameni. Oamenii care i-au netezit calea şi pe care i-a repudiat fără nicio remuşcare. Oameni care credeau în valori. S-a asociat în schimb cu membrii vechii clase politice pentru a mai câştiga nişte voturi.

P.P.P.S. Poate iniţiatorii Grupului pentru Reformă Internă, expeditori de email-uri conspirative, scot capul. Altfel, tot noi, cei care milităm pentru respectarea legalităţii şi a principiilor vom fi acuzaţi de subminarea autorităţii şi a muncii celor dedicaţi.

Viitorul

Într-o atitudine demnă, liderii actuali, care pretindeau până ieri devotamentul pentru ieşeni, ar sta alături de ei şi ar ţine frontul în faţa adversarilor Chirica şi Alexe. Vorba unui susţinător înfocat: Cosette Chichirău le este datoare celor 25.000 de votanţi care şi-au investit încrederea în ea!

Nu se va întâmpla aşa, ci, ambiţioşi, vor ţinti spre alte zări, spre centrul mult criticat în campanii. Se vor întoarce, din când în când, pentru poze şi pentru a controla organizaţiile care le asigură ascensiunea.

Nimic diferit de vechea clasă politică.

Poate că, totuşi, nu-i prea târziu să schimbăm scenariul. Suntem încă cei care mai pot face ceva pentru un climat politic democratic, în spiritul valorilor şi al principiilor consacrate constituţional. Sigur, traşi de mânecă, în fiecare clipă, de cetăţenii care şi-au pus speranţele în noi, de reprezentanţii societăţii civile şi de mass-media, parteneri ai actului de guvernare”, a scris pe Facebook, avocatul ieşeanul.