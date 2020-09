Avocatul promovat de Sputnik îi instigă pe profesori să-și dea măștile jos

Avocatul Gheorghe Piperea, cel care a întocmit denuțul unui grup de parlamentari PSD la adresa lui Nicușor Dan, a scris o postare pe contul de Facebook în care spune că, dacă profesorii și-ar da jos măștile, nu i-ar băga nimeni la pușcărie. Piperea nu e la prima opinie similară.

"Profesorii se plâng de ochi înroșiți de la măsti, care orienteaza ascendent respiratia, cu tot cu microbii “colectati” din aerul respirat, imbibat cu CO2. Se plâng si ca nu se pot face înțeleși când vorbesc de dupa masca. Se și tem însă. De aceea, cei mai multi aleg sa se supună. Daca ar da toti sau macar o minoritate semnificativa mastile jos, nu i-ar baga nimeni in puscarie. Nu exista puscarie pentru toti. Nu exista militie suficienta pentru a-i lua la rand si a-i amenda pe toti cei care ar refuza sa poarte masca. Pur si simplu, regulile s-ar schimba, pe model suedez, sub impactul unei asemenea mișcări de masă. Am reveni la normal si toti ne-am proteja si i-am proteja si pe ceilalti asa cum facem cand sunt raceli sau gripa. Nu e nevoie sa fim super-eroi pentru asta", este o parte din mesajul adresat profesorilor de avocatul Gheorghe Piperea.

Aflați amănunte de pe newsweek.ro.