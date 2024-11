Avocatul Vasile Conta

Ziua de 15 noiembrie îmi aduce aminte, an de an, de nașterea unui personaj istoric pentru care Iașul a însemnat leagănul carierei sale: Vasile Conta. Profesor de drept la Universitate, membru al Junimii, politician liberal-moderat care a ajuns ministru și judecător la Curtea de Casație. Puțină lume știe însă de o altă latură a lui Conta, pe care am evocat-o cu ceva ani în urmă într-o analiză mai elaborată din care aș relua, pentru neuitare, un fragment:

„Avocatura a fost, și în acele vremuri, o meserie liberală aducătoare de prestigiu și de venituri substanțiale astfel încât, date fiind diplomele sale europene în domeniu, era de natura evidenței că Vasile Conta se va alătura acestei tagme destul de repede după revenirea sa la Iași. Cum nu s-a făcut un studiu aplicat asupra activității sale ca avocat, cred că ar putea fi de interes semnalarea câtorva surse documentare de unde o astfel de cercetare ar putea porni.

La fel ca și profesorul Égide Arntz, mentorul său belgian, Conta va dubla activitatea didactică cu cea de avocat. În bogata sa corespondențăi cu prietenul Constantinescu-Livianu, va evoca multe dintre experiențele mai curând neplăcute ale acestei îndeletniciri căreia, din motivele medicale cunoscute, nu i se putea dedica decât rar. Deși a început activitatea de avocat pledant încă din toamna anului 1873, când s-a întors din Belgia, succesul financiar l-a ocolit. Într-o scrisoare trimisă lui Constantinescu-Livianu din Pisa, pe 1 ianuarie 1874, face o trecere în revistă a acestei prime încercări: «Măcar pentru aceste consideraţiuni aş fi meritat o clientelă în profesiunea mea de avocat pentru ca să mă pot susține. Cu toate astea nimeni nu-mi încredința procese. Am pledat de câteva ori (dau gratis sau pentru bagateluri) și în fiecare dată primeam aplauze și felicitări de la cunoscuți și de la auditori chiar necunoscuți, dar procese nu primeam fiindcă fiecare credea că peste puțin am să mor și fiecare zicea halal avocat numai păcat că o să moară peste curând. În timp de 7 luni de zile n-am câștigat nimica și a trebuit să contactez alte datorii noi pentru a mă susține pe mine și a ajuta familia. În același timp mă preparam de concurs, eram bolnav, scuipam sânge în fiecare lună și după fiecare pledoarie, viața mea era amenințată și din cauza asta nimeni nu mai voia să mă împrumute cu bani fiindcă nu avea nici o siguranța pe viața mea. Ajunsesem la disperare. Un bolnav de piept trebuie să aibă liniștea cea mai completă fizică și morală, altfel e pierdut; eu din contra aveam atâtea nenorociri pe capul meu încât îmi venea să mă împușc. După ce voi fi umplut pistolul în locul de furtuială cu cele 3 diplome ale mele». În fața acestor greutăți încearcă constituirea unei societăți de avocați împreună cu un alt prieten care terminase și el dreptul la Bruxelles, dar afacerea se va dovedi perdantă, iar prietenul un escroc. În aceeași scrisoare amintită este și relatarea acestei experiențe nefericite din lumea avocaturii ieșene a timpului: «făcui cu dânsul o asociațiune de avocați pentru care am publicat deschiderea biroului nostru de avocatură. Prin această asociațiune Ressu singur câștigă căci el care era încă cu totul obscur se asocia cu mine care aveam câtuși de puțin renume prin Iași. Prin mine el a intrat în relațiuni cu profesorii de la universitate, cu primii magistrați, etc. Prin urmare asociațiunea era făcută mai mult pentru amiciție. Ressu era însărcinat cu alergarea cum se zice, cu contractarea cu clienții, etc. În adevăr el a și contractat pentru câteva procese bune pe care și începusem a le căuta. Ce se întâmpla? Mă îmbolnăvesc în septembrie și stau 6 săptămâni la pat. Îndată ce s-a răspândit vorba că mor, nimeni n-a mai venit să mă vadă, toți amicii și cunoscuții mă părăsiseră crezând că voi muri și nu voi mai avea timp să le reprobez. Până și Ressu a început a veni mai rar. Trebuia să-i scriu ca să vie să reglăm o mulțime de afaceri înainte de a pleca în Italia; însă el tocmai atunci avea interese pe la țara, pe la orașele învecinate, etc. de unde nu se întorcea decât după ziua ce [o] fixasem pentru plecare (eu am fixat mai multe zile de acestea). Ca să nu-ți înșir toate găinăriile ce făcea (fiindcă ar trebui să scriu 5 coli) spun atât că el ar fi vrut să strice asociațiunea ca să rămâie el cu procesele contractate de dânsul, sau aștepta ca să mor sau să plec în Italia și să mor aici înainte de a avea explicațiuni cu dânsul și astfel el rămânea singur cu procesele fiindcă între noi contractul de asociațiune era verbal. De aceea el nu venea ca să nu aibă regulări și explicațiuni, de altă parte a suspendat tratarea pentru nouă procese până după plecarea mea. Cu toate astea înainte de a pleca ne-am întâlnit (fără voia lui poate) și am reglat ca jumătate din câștigurile proceselor contractate să mi le trimită în Italia. Cu această speranță am plecat. Însă îndată ce am plecat eu, toți clienții și-au retras procesele de la Ressu zicând că i le dăduseră în considerațiunea mea crezând că le vom apăra amândoi». Chiar dacă a fost răzbunat (amicul escroc fiind obligat să se lase de avocatură și să intre procuror!) Conta nu va intra în breaslă decât doi ani mai târziu.

Va depune jurământul la Baroul de avocați Iași pe data de 17 august 1876, așa cum este el păstrat și astăzi la Arhivele Naționale Iașiii. Iată transcrierea lui:

Fóe de Jurumantu

Jur în numile lui D[umne]zeu și declaru pe onóre și conștiinția meu Credinția Domnitorului Romaniei Carol I și Constituției țierei mele De a-mi îndeplini cu sfințienie datoria ce-mi impune profesiunia mea, de a aplica legile întru tóte și pentru toți, fără ură, fără favóre, fără nici un interes directu sau indirectu. Așa sami ajute D[umne]zeu! B. Conta

Proces – Verbal Sa constatatu că Dlu. V. Conta au depusu aste-zi șapte-spre-dzece Augustu [18]76 jurumantulu pentru profesiunea de advocatu./ Prim Președinte /ss.indescifrabil/ Proc[uror] General /ss.indescifrabil/

În lipsa unui studiu aplecat asupra Baroului din Iași din acea perioadă nu avem prea multe date despre activitatea efectivă a lui Conta în calitate de avocat. Tot în corespondența păstrată de Constantinescu-Livianu mai găsim ecouri, precum acela din scrisoarea trimisă acestuia, care intrase și el în avocatură, cuprinzând sfaturi pornite din experiența proprie: «Spune-mi dacă ai intrat în funcțiune sau ești avocat. Dacă de voie sau de nevoie ai rămas avocat, atunci te sfătuiesc să te porți ca acel tânăr avocat din Iași (Bejan) despre care îți vorbeam la Roma. Adică să colindezi tribunalele de dimineață până seara și să cauți a apăra pe fiecare zi măcar un proces, fie și gratis pentru ca astfel lumea să se deprindă repede a te cunoaște ca avocat cu clientelă și cu credit de avocat. Tu ești sănătos și poți s-o faci aceasta. Eu nu pot s-o fac din multe considerațiuni».

Om inteligent și școlit, cu experiență de vorbit în public, apreciat în elita lumii ieșene a timpului, Vasile Conta avea toate datele necesare pentru a fi un avocat strălucit. Din nefericire, boala îl obliga să plece departe de clima rece a Iașului, din noiembrie până în aprilie, iar structura lui de om moral și onest îl făcea victimă sigură pentru escrocii timpului. Deși se pare că a lăsat în urmă amintirea unor pledoarii excepționale – care îl vor recomanda, de altfel, și pentru politică – imaginea care ne rămâne astăzi despre succesele lui ca avocat e una fatalmente tributară autoironiei sale și a pățaniilor povestite epistolar cu prietenul său. Precum aceasta: «Ieri aveam nădejde să mă duc vacanţa asta pe la băi pentru cârpirea sănătăţii; dar am fost din nenorocire înşelat cumplit de doi clienţi de la care aveam de luat câteva sute de galbeni, și care după ce le-am câştigat procesele mi-au propus să-mi deie numai a patra parte din suma convenită, și fiindcă eu n-am primit ei s-au răzbunat cu aceea că nu mi-au dat nimica. Eu mă îndoiesc că mai este vreo ţară civilizată în lume unde să fie aşa de mulţi necinstiţi ca la noi. Cel puţin eu, în carierea mea de avocat, n-am întâlnit decât de aceştia; aşa că nu am fost plătit decât atunci când am luat mai dinainte bune măsuri de siguranţă și de executare.»”

După care intră în politică, devine Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice în cabinetul lui I.C. Brătianu și sfârșește răpus de boala secolului, în 1882, la 37 de ani, ca judecător la Curtea de Casație.

iCântec, Florin – Vasile Conta. Scrisori și documente inedite, Iași: Ed. Convorbiri literare, 2003

iiANI, Fond „Baroul de Avocați Iași”, Doc. Nr. 120 / 1876

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

Publicitate și alte recomandări video