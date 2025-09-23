Axa rutieră Iași – Suceava / Deși e gata de mult de la un capăt la celălalt, mai trebuie făcut încă ceva: să se anunțe oficial că proiectul e gata

Finalizarea proiectului trebuie să respecte procedura finanțării din fonduri europene: achiziția unor servicii de informare și publicitate care să anunțe că proiectul s-a încheiat.

La mai bine de zece ani de la inițierea lui, proiectul Axei rutiere strategice Iași-Suceava urmează să fie declarat finalizat. Amintim că lucrările pe ultimul dintre cele trei loturi ieșene (Belcești-Lespezi) s-au încheiat la începutul anului trecut, dar pe cele două loturi din județul Suceava au fost recepționate abia la jumătatea acestui an.

Proiectul finanțat din fonduri europene trebuie să respecte procedura și să se încheie cu un pachet de servicii de informare și publicitate, pe care Consiliul Județean Iași, liderul de proiect, caută să îl achiziționeze pornind de la o sumă de 117,3 mii lei. „Activitatea de informare și publicitate a proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 are rolul de a asigura informarea privind disponibilitatea fondurilor europene alocate regiunii, transparența utilizării acestora, vizibilitatea finanțatorilor, instituțiilor abilitate pentru gestionarea și implementarea programului, precum și promovarea exemplelor de bună practică”, menționează documentația de licitație.

Serviciile vizate sunt comunicate/ anunțuri de presă despre finalizarea proiectului, conferințe de presă organizate la capetele Axei rutiere, respectiv la Iași și la Suceava, realizarea de pliante și broșuri informative și a panourilor ce vor fi amplasate de-a lungul traseului lung de aproape 168 km.

Achiziția pachetului de servicii este finanțată tot prin fonduri europene, iar contractul va trebui finalizat până la sfârșitul acestui an. Ofertele sunt așteptate până pe 6 octombrie și vor fi evaluate după mai multe criterii, între care predomină prețul ofertei (40 la sută din punctaj).

Proiect început acum mai bine de 15 ani

Proiectul Axei a fost inițiat la începutul deceniului trecut, dar abia în toamna anului 2017 a fost semnat contractul de finanțare, când deja costurile estimate erau depășite. De altfel, la prima licitație nu s-a prezentat niciun ofertant și a fost nevoie ca sumele alocate să fie majorate cu circa 40 la sută.

În județul Iași, primele două loturi – Iași-Coarnele Caprei și Coarnele Caprei-Belcești – s-au „dat” primele și au fost recepționate în 2023. Al treilea lot, Belcești-Lespezi (40,6 km) a fost cel mai disputat în contestații și instanțe de judecată, fiind gata la începutul anului trecut.

În județul Suceava, cele două loturi totalizând 75,74 km au fost și mai greu de făcut. Asocierea condusă de o firmă locală a reziliat contractele, iar la reluarea licitației le-a recâștigat. Ca atare, șantierele din județul vecin (Lespezi-Dolhasca-Suceava) s-au încheiat abia în acest an.

Valoarea totală a execuției se ridică la 326,5 milioane de lei pentru cele trei loturi din Iași, respectiv 487 de milioane cu tot cu partea suceveană a Axei rutiere, adică aproximativ 50 la sută mai mult față de estimarea inițială.

Publicitate și alte recomandări video