Azi, apogeul Sărbătorilor Iașului: este hramul Sfintei Parascheva. Programul zilei. Slujba centrală de pe Pietonal începe la ora 9 – FOTO

Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva ajunge astăzi, 14 octombrie, la momentul central al sărbătorii, când Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia slujba de pe scena amenajată în dreptul bulevardului Ştefan cel Mare din Iași.

Potrivit estimărilor oficiale, de la debutul evenimentului până aseară peste 140.000 de pelerini s-au închinat deja la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, iar alte câteva mii încă sunt în așteptare. Pentru a le permite tuturor să urmărească slujba, ieri au fost finalizate ecranele montate de-a lungul rândului și în diferite zone ale orașului.

Programul zilei de hram

Programul zilei începe la ora 7:00, cu Acatistul Sfintei, urmat de Sfânta Liturghie, oficiată în aer liber, la ora 9:00. După-amiază, la ora 16:00, va fi săvârșit Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Sărbătoarea se va încheia miercuri, 15 octombrie, cu Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, între orele 7:00 și 11:00, în Catedrala Mitropolitană.

Miracolul descoperirii trupului Cuvioasei

Descoperirea trupului Sfintei Parascheva a fost considerată de creștini un miracol. Potrivit Doxologia.ro, „Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost îngropată ca o străină, nimeni neştiind cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a descoperit în chip minunat cine era acea străină. Se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând, deci, o groapă, «aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă».”

Publicitate și alte recomandări video