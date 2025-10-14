MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Religie

Azi, apogeul Sărbătorilor Iașului: este hramul Sfintei Parascheva. Programul zilei. Slujba centrală de pe Pietonal începe la ora 9 – FOTO

De Andreea TIMOFTE
marți, 14 octombrie 2025, 03:10
2 MIN
Azi, apogeul Sărbătorilor Iașului: este hramul Sfintei Parascheva. Programul zilei. Slujba centrală de pe Pietonal începe la ora 9 – FOTO

Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva ajunge astăzi, 14 octombrie, la momentul central al sărbătorii, când Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia slujba de pe scena amenajată în dreptul bulevardului Ştefan cel Mare din Iași.

Potrivit estimărilor oficiale, de la debutul evenimentului până aseară peste 140.000 de pelerini s-au închinat deja la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, iar alte câteva mii încă sunt în așteptare. Pentru a le permite tuturor să urmărească slujba, ieri au fost finalizate ecranele montate de-a lungul rândului și în diferite zone ale orașului.

Programul zilei de hram

Programul zilei începe la ora 7:00, cu Acatistul Sfintei, urmat de Sfânta Liturghie, oficiată în aer liber, la ora 9:00. După-amiază, la ora 16:00, va fi săvârșit Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Sărbătoarea se va încheia miercuri, 15 octombrie, cu Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, între orele 7:00 și 11:00, în Catedrala Mitropolitană.

Miracolul descoperirii trupului Cuvioasei

Descoperirea trupului Sfintei Parascheva a fost considerată de creștini un miracol. Potrivit Doxologia.ro, „Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost îngropată ca o străină, nimeni neştiind cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a descoperit în chip minunat cine era acea străină. Se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând, deci, o groapă, «aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă».”

Etichete: hram, sarbatorile iasului 2025, sfanta parascheva

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network