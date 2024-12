Azi este Ignatul. Dacă e cald și plouă, nu va fi bine. Ce obiceiuri importante respectă românii în fiecare an?

Ignatul, pentru mulți este ziua tăierii porcului, are loc în fiecare an pe 20 decembrie, și este un eveniment așteptat de români. În tradiția populară,, porcul și sângele lui ar simboliza norocul, belșugul și fertilitatea.

În religia creștin-ortodoxă, în această zi se sărbătorește și Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, neavând legătură cu obiceiul sacrificării porcului.

Cele mai cunoscute obiceiuri și superstiții de Ignat

Se spune că, în noaptea de Ignat, porcii au vise legate de soarta lor. Tot cu o seară înainte, oamenii se pregătesc ascuțind cuțitele, adunând paiele pentru pârlit, precum și vasele pentru carne. În general, bărbații sunt responsabili de sacrificarea porcului, dar la eveniment participă majoritatea membrilor familiei. Pentru copii este un moment de bucurie. Celor mai mici li se fac poze călare pe porc, ca să aibă un an bun.

În unele regiuni, un alt obicei este reprezentat de făcutul unui foc mare pe care gospodarii trebui să-l păstreze aprins toată ziua. Acesta simbolizează purificarea și protecția casei.

În ceea ce privește superstițiile, se mai spune că nu se lucrează pe 20 decembrie. În multe zone, se consideră că în ziua de Ignat este păcat să muncești, pentru că este o zi sacralizată prin tradiție și dedicată familiei și pregătirilor pentru iarnă. Nu se dau nici bani sau daruri. Deși este o perioadă de pregătiri și sărbători, unii cred că nu trebuie să dai sau să primești bani de Ignat, pentru a nu atrage ghinionul pe parcursul anului. Și vremea de Ignat are o semnificație importantă pentru anul ce urmează. Dacă este frig și zăpadă, va fi un an cu recolte bune, iar dacă este cald și plouă, ar putea fi un an mai greu.

Citește și: Tradiţii şi superstiţii de Ignat, ziua sacrificării porcului. Astăzi, 20 decembrie, aflăm dacă vom avea o iarnă grea

Ce e bine să faci de Ignat

De Ignat, pe lângă tradiția de tăiere a porcului, există câteva practici pe care oamenii le urmează pentru a se asigura că au un an bun, sănătos și prosper.

De Ignat, se pregătesc numeroase delicii tradiționale, cum ar fi sarmalele, caltaboșii, piftia și cârnații. Acestea sunt simboluri ale abundenței și sunt consumate în familie, aducându-le oamenilor sănătate și bunăstare.

Un obicei vechi spune că, înainte de a tăia porcul, trebuie să-l mângâi, pentru a-i da liniște și a-l face să nu sufere. În plus, mângâierea simbolizează respectul față de animal și față de darurile pe care le va aduce în familie.

Ignatul este și o zi în care se întăresc legăturile de familie și se petrece timp alături de cei dragi. Este bine să vizitezi rudele sau să inviți vecinii pentru o masă copioasă, simbolizând un an plin de armonie și prosperitate.

O altă superstiție legată de Ignat spune că este bine să te speli pe față cu apă rece, pentru a fi sănătos și frumos tot anul. Acesta este un obicei care simbolizează purificarea și pregătirea pentru noul an.

Publicitate și alte recomandări video