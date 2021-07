Bacalaureat 2021: Unul dintre zeciştii din judeţul Iaşi este din mediul rural. Povestea lui!

Acesta afirmă că nu a fost simplu să se pregătească pentru bac şi nici viaţa de internat, cu drumurile acasă doar în weekend. Cu toate acestea, a reuşit performanţa de a avea una dintre cele 7 medii de zece din acest an din judeţ la Bacalaureat. „Pregătirea pentru bac a fost cu suişuri şi coborâşuri, mai ales pe perioada pandemiei, însă odată cu revenirea în mediul fizic m-am redresat şi am ales să mă focusez pe acest obiectiv, anume obţinerea unei note cât mai mari. Mai departe aş dori să studiez Facultatea de Drept a UAIC”, a afirmat pentru Ziarul de Iaşi tânărul.

Acesta explică că i-ar fi fost imposibil să facă naveta zilnic până la şcoală, aşa că a stat la cămin. „Nu am făcut naveta, pentru că sunt undeva la 50 de km, iar mijlocul de transport vine târziu în sat. Am stat însă la cămin, unde am avut parte de o sală specială pentru învăţat şi consider că a fost un avantaj programul de aici. Cu toate că am fost departe de cei dragi, am încercat să-i fac mândri şi să le demonstrez celor din jur că orice se poate!”, a adăugat Răzvan.

“Bacalaureatul nu este doar un simplu examen, ci reprezintă într-adevăr examenul maturităţii. Este momentul în care trebuie să ne detaşăm de emoţii şi griji, astfel încât să rămânem focusaţi pe obiectivul nostru principal. Pentru mine Bacalaureatul a însemnat emoţii, pregătire intensă, dar şi nostalgie, deoarece se încheie o etapă unică în viaţă, liceul. Datorită profesorilor am reuşit această performanţă, iar în acest mod doresc să le transmit mulţumirile şi recunoştinţa pe care le-o port pentru ajutorul şi încurajările acordate. Sfatul meu pentru viitorii elevi ce vor susţine acest examen este de a se pregăti din timp şi de a-l considera ca pe un moment oportun ce deschide noi căi către următoarea etapă a vieţii. Eforturile mele s-au canalizat asupra obţinerii notei maxime, însă consider că experienţa este mult mai importantă şi relevantă”, a mai spus Răzvan.