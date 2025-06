Bacalaureat 2025, proba la Română: Subiecte ușoare și previzibile, spun profesorii și elevii din Iași

Profesorii ieșeni consideră că subiectele de la proba scrisă la Limba și literatura română au fost accesibile și echilibrate. Camelia Gavrilă, profesoară de Limba română și directoare a Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași a spus că acestea au fost concepute astfel încât să ofere șanse reale tuturor elevilor, indiferent de nivelul de pregătire.

Emil Munteanu, profesor la Colegiul Național din Iași, a remarcat caracterul previzibil al subiectelor, menționând că doar alegerea nuvelei „Moara cu noroc” ar fi putut surprinde, întrucât a mai fost subiect de Bacalaureat și în anii anteiori.

Textul suport pentru subiectul I la Limba și literatura română a fost un fragment din Părintele „Geticei” de Grigore Băjenaru. Pe baza acestuia, candidații au avut de rezolvat cinci exerciții. Despre primele cerințe, care cer interpretarea textului, Camelia Gavrilă, a transmis că nu ar fi trebuit să ridice semne de întrebare, întrucât „sinonimele contextuale și trăsăturile solicitate sunt rezonabile și există o transparență a textului care permite identificarea semnificaților acestuia”.

La IB, au avut de argumentat dacă înfățișarea unei persoane poate influența sau nu succesul acesteia, raportându-se atât la informațiile din textul Părintele „Geticei” de Grigore Băjenaru, cât și la experiența personală sau culturală.

La subiectul al II-lea, absolvenții de liceu au avut de prezentat, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului dintr-un fragment din Domnișoara Nastasia de G. M. Zamfirescu.

La subiectul al III-lea candidații de la real și tehnologic au avut de făcut un eseu de cel puțin 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de contrucție a unui personaj dintr-un text narativ studiat aparținând lui Ion Creangă sau Ioan Slavici. Cei de la uman și pedagogic au avut de prezentat relația dintre două personaje într-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici. Mai exact, a fost vorba despre personaje fie din basmul cult „Povestea lui Harap Alb”, fie din nuvela „Moara cu noroc”.

Camelia Gavrilă a explicat că subiectul al III-lea de la Bacalaureat reprezintă o zonă previzibilă și agreată de elevi, întrucât caracterizarea le permite „închegarea unui eseu cu mai multă ușurință”. Potrivit acesteia, caracterizarea personajului e un subiect care permite promovarea examenului, iar pentru „elevii buni și serioși deschide calea unor interpretări subtile”.

La rândul său, profesorul Emil Munteanu a spus că s-a bucurat că cei de la filologie au avut relația dintre două personaje, „fiindcă așa au mai schimbat decorul”.

Profesoara de Limba și literatura română Serinella Zara, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, a invocat problema structurii subiectului de la examenul de Bacalaureat. Potrivit acesteia, același tip de subiect este dat la acest examen național de ani buni, fiind deja clasic și lipsit de surprize atât pentru elevi, cât și pentru profesori. „Nu e nimic nou sub soare”, a spus cadrul didactic, punând accent pe faptul că acest tip de subiect este frustrant pentru acei tineri care citesc foarte mult și lucrează pe text.

Cât despre faptul că subiectul de „caracterizare a unui personaj” ar fi mai puțin posibil la profilul real, profesoara de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” a spus că nu este un motiv bun de invocat. Potrivit acesteia, era la fel de probabil să existe acest tip de subiect la real pe cât era și la uman.

La subiectul I, partea A, exercițiul 3, candidații la examenul de Bacalaureat au avut de precizat „momentul zilei în care are loc cursul de inaugurare susținut de Vasile Pârvan”, justificând răspunsul cu o secvență din text. Secvența era, potrivit baremului, „soarele de toamnă, în crepuscul, străbătea palid și delicat pe ferestrele largi ale sălii de curs, prefirându-și ultimele raze”. Potrivit profesoarei Serinella Zara, dacă absolvenții care au susținut proba nu cunoșteau semnificația cuvântului „crepuscul”, ar fi putut greși momentul zilei.

Tot aceasta a mai spus că la exercițiul 5 de la subiectul I, partea A, unde aveau de prezentat atmosfera din sala „Odobescu”, de dinaintea începerii cursului, candidații neatenți și fără capacitatea de a înțelege textul ar fi putut greși.

La punctul B al subiectului I, profesorul Emil Munteanu a vorbit despre dificultatea care ar putea fi legată de textul argumentativ, dar care este „pusă sub preș” de barem.

Potrivit Cameliei Gavrilă, textul argumentativ solicitat la subiectul IB ar putea surpinde „acele contraste între aparență și esență, între indiferența față de canoanele estetice și aspectul exterior”. Cadrul didactic a supliniat importanța respectării structurii unui text argumentativ, cu elemente care țin de ipoteză, argument, contraargument, concluzie și conectori..

Serinella Zara a transmis că itemul cu notațiile autorului este deja unul clasic și face parte din cele patru posibile cerințe ce pot fi la subiectul al II-lea, deja cunoscute de toți absolvenții.

Directoarea Colegiului Național „Costache Negruzzi” a explicat, însă, utilitatea acestui tip de subiect care pune în evidență genul dramatic, întrucât, de-a lungul timpului, „absolvenții se vor confrunta cu mersul la un spectacol și cu înțelegerea acestuia, iar elementele de structura specifice operei dramatice sunt foarte importante”.

Reporterii „Ziarul de Iași” au așteptat să se încheie proba la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat în fața Colegiului Național din Iași, unde au susținut proba scrisă atât absolvenții de la instituția deja menționată, cât și cei de la Colegiul „Richard Wurmbrand” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”. „Subiectele au fost ușoare” a fost sintagma amintită de majoritatea elevilor intervievați.

Părerile candidaților de la profilul real sunt împărțite, mai ales în ceea ce privește subiectul al III-lea, de la „nu mă așteptam să avem caracterizare la ultimul subiect” la „am improvizat pe moment” și la „mi s-a părut ușor”. Potrivit absolvenților de la real, neoficial știau că este mai probabil să aibă caracterizarea unui personaj cei de la profilul uman.

Mulți absolvenți au explicat că, deși nu erau pregătiți neapărat pentru caracterizare la subiectul al III-lea, au improvizat și au reușit să ducă la capăt proba la Limba și literatura română.

„Nu mă așteptam să pice caracterizare la real, nimeni nu cred că se aștepta. Per total, însă, a fost ok, adică am avut de ales între «Moara cu noroc» și «Povestea lui Harap-Alb». Nu eram neapărat pregătită pentru caracterizare, dar am improvizat. Mă aștept să iau cel puțin 9,00”, a precizat o absolventă a Liceului de Informatică „Grigore Moisil”.