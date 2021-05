Balerinul Vlad Mărculescu a fost reintegrat la Opera din Iaşi

„Eu am discutat de foarte multe ori cu domnul Mărculescu. Am căzut de acord cu domnia sa, într-o primă fază, să poată utiliza sala de balet pentru antrenament în afara orelor de program. Ulterior a făcut solicitări pentru a juca benevol în spectacole, şi m-am bucurat de revenirea domniei sale pe scenă chiar înainte de a se produce reintegrarea într-o manieră formală. Iar după consultări cu Ministerul, am eliberat această decizie, astăzi, nr. 81/25 mai, prin care, având în vedere adresa parvenită din partea domnului Mărculescu, o adresă prin care solicita reintegrarea pe post în virtutea deciziei Tribunalului Iaşi şi respectând dispozitivul hotărârii civile nr. 591 din 24 martie 2021, am decis ca începând cu data de mâine, 26 mai, să fie reintegrat”, a menţionat managerul Operei, Daniel Şandru.

Daniel Şandru a mai amintit şi de faptul că Vlad Mărculescu a câştigat în instanţă şi plata drepturilor salariale de la plecarea sa în 2020.

„Un alt articol al deciziei vizează plata către domnul Vlad Mărculescu a unei despăgubiri, aşa cum a fost prevăzută de instanţă, egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul pe perioada concedierii, 16 septembrie 2020 şi până în prezent. Cred că în felul acesta, ducând la executare hotărârea pronunţată de către instanţă, eu nu pot decât să mă bucur ca manager că unul dintre soliştii importanţi ai compartimentului balet poate reveni pe scenă”, a conchis Daniel Şandru, subliniind că reprezentanţii Operei fac demersuri în acest moment pentru ca toate drepturile salariale de care ar fi beneficiat Vlad Mărculescu în perioada concedierii să ajungă cât mai repede la artist.