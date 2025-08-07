Balonul de Aur: Duel Dembélé/Yamal, PSG în forţă, Mbappé cu şanse

Numărătoarea inversă a început. În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunţat numele câştigătorului Balonului de Aur 2025. Câştigătorul va fi succesorul mijlocaşului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidenţă, Ousmane Dembele şi Lamine Yamal, notează Le Figaro, preluat de news.ro.

La 28 de ani, Dembele, atacant internaţional francez (56 selecţii, 7 goluri), a condus Paris Saint-Germain până la cucerirea Ligii Campionilor, după ce a realizat un sezon 2024-25 cu 35 de goluri şi 16 pase decisive în 53 de meciuri.

Nu este o surpriză prezenţa pe lista nominalizaţilor a principalului său rival, tânărul talent spaniol de 18 ani, Lamine Yamal (18 goluri şi 25 pase decisive, 55 meciuri), care a câştigat dubla cupă/campionat cu Barça.

PSG în forţă

Printre nominalizaţi se regăsesc şi jucători precum Kylian Mbappé (Franţa/Real Madrid), câştigătorul Ghetei de Aur, campionul Angliei Mo Salah (Egipt/Liverpool), campionul mondial Cole Palmer (Anglia/Chelsea) sau vicecampionul Europei Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano). Fără titlu, dar prezent este şi golgheterul norvegian Erling Haaland (Manchester City).

Ar fi totuşi o adevărată surpriză dacă Dembélé sau Yamal nu ar fi recompensaţi în 22 septembrie la Théâtre du Châtelet…

Echipa PSG este bine reprezentată la nominalizări: pe lângă „Dembouz”, Achraf Hakimi, Vitinha, Gigio Donnarumma (nominalizat şi pentru trofeul Iaşin), Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Désiré Doué şi João Neves (în cursa pentru trofeul Kopa) sau Khvicha Kvaratskhelia, sosit în ianuarie şi care are în palmares titlul de campion al Italiei, pe lângă trofeele câştigate cu Paris-SG, figurează de asemenea pe listă. PSG este clubul cel mai bine reprezentat.

Lista celor 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur

Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Ousmane Dembélé (Franţa/PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Désiré Doué (Franţa/PSG), Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano), Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund), Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Harry Kane (Anglia/Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG), Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona), Alex McAllister (Argentina/Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano), Scott McTominay (Scoţia/Napoli), Kylian Mbappé (Franţa/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia/PSG), João Neves (Portugalia/PSG), Pedri (Spania/FC Barcelona), Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Michael Olise (Franţa/Bayern München), Raphinha (Brazilia/FC Barcelona), Declan Rice (Anglia/Arsenal), Fabian Ruiz (Spania/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Vinicius (Brazilia/Real Madrid), Mo Salah (Egipt/Liverpool), Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen), Vitinha (Portugalia/PSG), Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

