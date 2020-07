Bancul Zilei: Google a cumpărat Pizza Hut

- Aa, ok ... atunci să vă spun ce vreau să comand ...

- Comanda obișnuită?

- Și de unde știi tu ce vreau eu să comand?

- Ținând cont de adresa dumneavoastră, numarul de telefon și ultimele 12 comenzi, acestea au fost Pizza Supremă.

- Da, așa e. Vreau o Pizza Supremă!

- Aș putea sugera o pizza fără sare, cu rucola, brocoli și roșii uscate?

- Nuu! Urăsc legumele.

- Dar nivelul dumneavoastră de colesterol este cam ridicat.

- De unde știi tu asta?

- Am verificat ultimele dumneavoastră rezultate de la testele de sânge efectuate la SINEVO și conform rezultatelor aveți colesterolul ridicat ...

- Gata! De ajuns! Vreau o pizza Supremă! Am medicamente pentru colesterol ridicat!

- Ne pare rău dar conform bazei noastre de date, nu luați medicamentele regulat. Ultima cutie de SORTIS cu 30 de tablete pe care ați cumpărat-o de la Farmaciile DONA a fost pe 2 ianuarie la ora 3:26 p.m.

- Am cumparat de la alta farmacie!

- Din extrasul de cont de la ING nu rezultă că ați cumpărat alt medicament pentru colesterol de la altă farmacie.

- Am plătit cash, am și alte surse de venit!

- Din ultimele declarații de venit, nu rezultă acest lucru. Ne pare rău dar nu vrem să aveți probleme cu cei de la ANAF.

- Bine, nu mai vreau nimic!

- Domnule, noi doar încercam să vă ajutăm.

- Să mă ajutați? M-am săturat de Google, Facebook, Whats App sau Instagram! O să mă mut pe o insulă pustie, fără acces la internet, cablu sau telefonie!

- Am înțeles domnule, dar se pare ca pașaportul dumneavoastră a expirat acum 5 luni.