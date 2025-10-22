Bani și noi organigrame pentru spitale, bani și pentru deszăpezire. Ședință la Consiliul Județean, azi: 37 de propuneri pe ordinea de zi

Consilierii județeni se reunesc în această dimineață în a zecea ședință ordinară a anului. Dacă întrunirea din august a fost după scandalul microbuzelor scumpe, iar cea din septembrie s-a ținut după suspendarea licitației pentru atribuirea traseelor de transport public județean, ședința din octombrie vine după tragedia provocată de infecția nosocomială la Spitalul de Copii.

Pe ordinea de zi erau înscrise până aseară 37 de proiecte de hotărâre. Printre acestea, mai multe se referă la dezmembrări de terenuri aflate în posesia administrației județului, dar și o preluare a unei suprafețe de 4000 mp de la Miroslava, „în vederea realizării unei baze operaționale destinate activităților de întreținere și intervenție rapidă asupra infrastructurii rutiere județene”.

Un alt grup de propuneri se referă la spitalele din subordinea Consiliului Județean: plăți pentru proiecte derulate la Maternitățile „Cuza Vodă” și „Elena Doamna” și la Spitalul de Pneumoftiziologie, precum și aprobarea organigramele altor câteva spitale.

Un proiect cu o valoare mai mare este cel prin care Direcția drumurilor județene va putea să demareze procedura de licitație pentru acordul-cadru de deszăpezire în perioada 2026-2030: 74,1 milioane de lei.

Clienților ApaVital li se pregătește ceva

Aeroportul este prezent pe ordinea de zi cu câteva propuneri de dotări și investiții, iar ApaVital, cu un set de modificări care urmează să fie incluse în contractele de servicii încheiate cu beneficiarii. Este vorba de perioada de citire a contoarelor de apă și de modul de calcul al consumului – de la citirea indexului (prin radio sau de către angajații societății), până la estimarea pe baza consumului din lunile anterioare.

Alte câteva proiecte de hotărâre vizează obiective ce țin de asistență socială și protecția copilului.

Proiectul de consolidare și restaurare a Filarmonicii este și el prezent pe ordinea de zi, cu modificarea costurilor, câteva sute de mii de lei, până la valoarea de 50,4 milioane. Amintim că licitația de atribuire a contractului a fost lansată în mai 2023, cu un cost estimat de 60,14 milioane de lei, semnarea contractului s-a făcut la finalul lunii februarie 2024 pentru 51,3 milioane, cu Iasicon SA. Lucrările au început în același an, în aprilie, și ar fi trebuit să se încheie la sfârșitul anului în curs, dar în acest moment graficul de șantier abia a depășit prima treime. Astă-primăvară a fost acordată prima prelungire, cu 10 luni, astfel că cele două clădiri emblematice din spatele Teatrului Național ar urma să fie gata în toamna anului viitor.

