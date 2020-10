Barajele punctului cu var

Ungaria a învins clar Bulgaria la Sofia, cu 3-1, prin golurile reuşite de Willi Orban ('17), Kalmar ('47) şi Nikolic ('75). Gazdele aproape că nu au contat, însciind golul de onoare în min. 89, prin Ghiorghi Iomov. Ungaria va susţine finala pentru calificare A la Budapesta, contra Islandei. Irlanda de Nord, adversara României în Liga Naţiunilor, a produs o surpriză şi s-a calificat în finala barajului B după ce a învins Bosnia în deplasare, la lovituri de departajare. Bosniacii au deschis scorul prin Krunic ('13), dar McGinn e egalat după pauză ('53). Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde Hajradinovic şi Visca au ratat de la gazde, Saville de la oaspeţi, iar Liam Boyce a transformat şutul decisiv şi a dus echipa britanică mai aproape de EURO 2020.Tot la lovituri de departajare a ajuns şi meciul de la Bratisiava unde Slovacia şi Republica Irlanda n-au înscris timp de 120 de minute, plus cele suplimentare. Acolo, gazdele au fost mai inspirate. Browne şi Doherty au ratat de la irlandezi, facilitând victoria lor Slovacia va lupta cu Irlanda de Nord pentru calificare. În semifinalele C, Norvegia (adversara de duminică a tricolorilor în Liga Naţiunilor) şi Serbia au ajuns doar la prelungiri. Omul meciului a fost Sergej Milinkovic-Savic. El a deschis scorul pentru sârbi în min. 81 şi după ce Mathias Normann a egalat şapte minute mai târziu, acelaşi jucător a adus victoria „plavilor”. Ca şi tricolorii, norvegienii au ratat calificarea la turneul final, unde n-am mai ajuns din 2000. În finala C, Serbia va juca pe teren propriu cu Scoţia, care a avut o sarcină ingrată chiar pe teren propriu cu Israel, din cauza absenţelor din lot, generate de infectările cu noul coronavirus. Goluri nu s-au înscris în timpul regulamentar, în prelungiri Cooper a trimis mingea în bară. La loviturile de departajare, scoţienii n-au fost deloc zgârciţi, iar oaspeţii au marcat prin cel mai valoros jucător, Zahavi. Finalele barajelor sunt programate pe 12 noiembrie. În fine finala barajului D va fi Georgia - Macedonia de Nord. Georgia a trecut cu 1-0 de Belarus, iar Macedonia a învins la limită Kosovo (2-1).

A început grupa sud-americană

Pe continentul fierbinte au început meciurile grupei sud-americane a preliminariilor Cupei Mondiale.Argentina a învins, pe legendarul stadion La Bombonera din Buenos Aires, fără spectatori în tribune din cauza pandemiei de coronavirus, formaţia Ecuadorului cu 1-0, printr-un gol înscris din penalty de Messi, în minutul 13, chiar dacă portarul ecuadorian Alexander Dominguez a reuşit să atingă mingea. Naţionala „Albiceleste” a debutat astfel cu dreptul în calificările pentru viitorul Mondial de fotbal, care va avea loc în Qatar, Messi şi colegii săi urmând să se deplaseze în Bolivia pentru cel de-al doilea meci, programat marţi în capitala La Paz, la o altitudine de 3.600 m. Ecuadorul va înfrunta la rândul său Uruguay într-o altă întâlnire „la vârf”, programată la Quito, la 2.850 m deasupra nivelului mării. Într-un alt meci fără public, reprezentativa Uruguayului a dispus cu 2-1 de selecţionata statului Chile, pe Estadio Centenario din Montevideo, prin golurile lui Luis Suarez ('39 - penalty) şi Maximiliano Gomez ('90+3). Pentru oaspeţi a punctat Alexis Sanchez '(54). De asemenea, Paraguay şi Peru au terminat la egalitate, 2-2, într-o partidă disputată la Asuncion, pe stadionul Defensores del Chaco, tot cu porţile închise. Angel Romero a reuşit o dublă pentru gazde, în minutele 66 şi 81, în timp ce ambele goluri ale peruanilor au fost marcate de Andre Carrillo ('50, '85). Meciurile Columbia - Venezuela (3-0) şi Brazilia – Bolivia (5-0) s-au jucat azi-noapte