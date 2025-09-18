Bărbat din Republica Moldova condamnat pentru viol, reținut la Iași. Urmează să fie extrădat
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Iași au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă.
Documentul, emis de Curtea de Apel Iași, prevedea arestarea provizorie în vederea extrădării. Bărbatul fusese condamnat la o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol. În baza mandatului, acesta a fost condus și depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Iași, urmând ca ulterior să fie demarate procedurile de extrădare.
„Polițiștii au pus în aplicare mandatul de arestare preventivă emis de Curtea de Apel Iași, urmând să fie îndeplinite procedurile legale pentru extrădare”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.
