Bărbat în toată firea, riscă anularea permisului pentru că condus băut prin sat

“La data de 21 iunie, poliţiştii rutieri au depistat un bărbat de 45 de ani în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Vlădeni, fiind sub influenţa alcoolului. În urma testării bărbatului cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar cercetările continuă”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi. Permisul i-a fost reţinut în vederea anulării.