Bărbat nenorocit în bătaie după ce l-a apostrofat pe un puștan că aruncă cu petarde

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din municipiul Vaslui, a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, după ce a fost snopit în bătaie de un puști de 16 ani, care arunca cu petarde. Bărbatul își curăța mașina de zăpadă când s-a trezit cu o petardă bubuind chiar la picioarele lui. “M-am dus către cel care a aruncat-o, să-i spun să nu mai dea cu petarde că am un copil mic în casă, care doarme. Toată iarna am fost terorizați de aceste bubuituri. În loc să se liniștească, el a sărit la bătaie. M-a lovit până n-am mai putut sta în picioare. Am ajuns la spital cu fractură de femur la piciorul drept. M-a nenorocit. Am niște dureri groaznice și nu știu dacă voi mai putea merge normal vreodată”, ne-a declarat bărbatul bătut.

Acesta a fost băgat direct în sala de operație, medicii făcând eforturi supraomenești să-i salveze piciorul drept. “Am două zile de când sunt operat la osul femural de la piciorul drept. M-au tăiat 25 de centimetri apoi mi-au băgat o tijă de titan. Am dureri groaznice, iar la ora asta nu vă pot spune cu siguranță că voi mai merge normal vreodată”, ne-a spus Cosmin, bărbatul care a fost bătut.

Totul a început după ce acesta i-a atras atenția unui puști să nu mai arunce cu petarde. “Era 10 dimineața, iar eu dădeam zăpada jos de pe mașină, când m-am trezit cu o petardă bubuind la picioarele mele. Am tresărit. M-am dus către cel care a aruncat-o și l-am rugat să înceteze că am copil mic în casă, de un an, care doarme, și care toată iarna a fost terorizat de aceste petarde. După ce i-am spus să înceteze, m-am întors înapoi spre mașină, iar în acel moment m-am trezit cu o lovitură groaznică în zona capului. M-am dezechilibrat, am căzut, apoi băiatul ăla a continuat să mă lovească cu pumnii și picioarele. Mi-a dislocat umărul, iar piciorul drept era varză, nu-l mai puteam mișca. După ce s-a oprit din a mă lovi, a început să râdă, apoi mi-a spus că nu am ce să-i fac că e minor, are doar 16 ani. De când sunt în spital am dat declarații polițiștilor, sper să fie tras la răspundere”, a mai spus victima. Acesta trebuia să plece în Marea Britanie, unde studiază, pentru a da un examen, dar date fiind ultimele evenimente, cel mai probabil călătoria nu va mai avea loc.

