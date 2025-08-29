Bărbatul care s-a aruncat în fața locomotivei se certase anterior cu familia. A băut o sticlă de alcool până să vină trenul

Un bărbat de 58 de ani a murit aseară după ce a fost acroșat de tren, la o trecere de cale ferată din zona magazinului Metro. Indiciile dus spre un gest sinucigaș.

Se pare că bărbatul și-a premeditat fapta, după mai multe discuții controverse cu familia, după cum au spus martorii. Aceștia l-ar fi auzit vorbind la telefon cu puțin timp înainte de a recurge la gestul său. Bărbatul locuia în Brătuleni, iar cu puțin înainte de a se arunca în fața trenului acesta ar fi consumat o sticlă cu alcool. El a sărit în fața unui tren care tocmai intra în Iași.

Criminaliștii au găsit în buzunarele sinucigașiului câteva bancnote și un telefon mobil, care vor fi predate familiei la sfârșitul anchetei. Echipa medicală ajunsă la fața locului nu a putut să facă nimic pentru ieșean și a fost declarat decesul. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele și au deschis un dosar penal.

„La data de 28 august a.c., în jurul orei 18.00 polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași au fost sesizați despre faptul că un tren care circula pe direcția Suceava Nord – Iași a lovit mortal o persoană. La fața locului a fost identificată victima, un bărbat de 56 de ani, din județul Iași. Din nefericire, în urma impactului, persoana a decedat. Conducătorul locomotivei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ ucidere din culpă”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, au declarat reprezentanții IPJ Iași.

Publicitate și alte recomandări video