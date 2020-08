Barcelona se cutremură

O moţiune de cenzură împotriva conducerii clubului FC Barcelona a fost depusă a doua zi după solicitarea atacantului Lionel Messi de a părăsi gruparea catalan. „Tocmai am depus o cerere scrisă pentru a solicita un vot de cenzură împotriva lui Josep Maria Bartomeu şi a tuturor membrilor conducerii sale. Ei nu mai pot sta niciun minut în fruntea clubului”, a scris Jordi Farre, autorul moţiunii, pe contul său de Twitter. Un apel circulă pe reţelele de socializare, cerându-le suporterilor nemulţumiţi să se adune la ora 19.00 pentru a-i cere demisia lui Bartomeu. O sută dintre ei s-au adunat deja, marţi seară, sub ferestrele biroului mult criticatului preşedinte, deoarece anunţul lui Lionel Messi a provocat un cutremur.Bartomeu a negat pentru Sport.es că ar intenţiona să demisioneze, iar presa argentiniană spune că Messi a luat decizia de a părăsi gruparea catalană din cauza noului antrenor, Ronald Koeman. „Privilegiile s-au terminat, voi fi inflexibil, trebuie să ne gândim la echipă”, ar fi spus Koeman, care l-ar fi pus în fruntea listei de plecări pe uruguayanul Luis Suarez, bun prieten cu starul argentinian. Încă sub contract cu FC Barcelona până la 30 iunie 2021, vedeta în vârstă de 33 de ani a comunicat clubului că doreşte să îşi rezilieze unilateral contractul. Messi a sosit la Barcelona în 2000, la vârsta de 13 ani, şi a trecut prin toate categoriile de vârstă la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din lume pentru a deveni o legendă cu şase trofee Balonul de Aur.

Ieri, Messi l-ar fi informat pe antrenorul Ronald Koeman că nu va participa la reluarea antrenamentelor echipei FC Barcelona. Mundo Deportivo subliniază că oficialii de la FC Barcelona vor avea o reuniune de urgenţă pentru a discuta despre situaţia lui Messi.